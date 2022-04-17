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Військовий відстрілювався з "травмату" від порушників комендантської години у Вінниці

Роман ПетренкоНеділя, 17 квітня 2022, 14:40

16 квітня у Вінниці хулігани напали на військового – йому довелося відстрілюватися з травматичної зброї.

Джерело: поліція Вінниччини

Деталі: Зазначається, що зловмисники "ігнорували обмеження комендантської години та порушували громадський порядок". Після того, як 31-річний військовослужбовець зробив їм зауваження - вони напали нього.

Той у відповідь "застосував зареєстровану травматичну зброю".

Наразі 27- та 31-річні вінничани затримані. Один із них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Їм загрожує до 5 років позбавлення волі за статтею "Хуліганство". Зараз обоє в СІЗО.

Теми: Вінницяполіціябійка
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