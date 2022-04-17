Военный отстреливался из "травмата" от нарушителей комендантского часа в Виннице

16 апреля в Виннице хулиганы напали на военного – ему пришлось отстреливаться из травматического оружия.

Источник: полиция Винницкой области

Детали: Отмечается, что злоумышленники "игнорировали ограничения комендантского часа и нарушали общественный порядок". После того, как 31-летний военнослужащий сделал им замечание – они напали на него.

Тот в ответ "применил зарегистрированное травматическое оружие".

В настоящее время 27- и 31-летние винничане задержаны. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.

Им грозит до 5 лет лишения свободы по статье "Хулиганство". Сейчас оба в СИЗО.