Военный отстреливался из "травмата" от нарушителей комендантского часа в Виннице
Воскресенье, 17 апреля 2022, 14:40
16 апреля в Виннице хулиганы напали на военного – ему пришлось отстреливаться из травматического оружия.
Источник: полиция Винницкой области
Детали: Отмечается, что злоумышленники "игнорировали ограничения комендантского часа и нарушали общественный порядок". После того, как 31-летний военнослужащий сделал им замечание – они напали на него.
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Тот в ответ "применил зарегистрированное травматическое оружие".
В настоящее время 27- и 31-летние винничане задержаны. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.
Им грозит до 5 лет лишения свободы по статье "Хулиганство". Сейчас оба в СИЗО.
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