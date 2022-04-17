СБУ затримала 5 ворожих агентів і викрила ще двох колаборантів

Служба безпеки України звітує про затримання ще 5 ворожих агентів і викриття ще двох колаборантів на Київщині та Херсонщині.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, Київська міська прокуратура, прокуратура Київщини

Деталі: За словами Дехтяренка, на Одещині Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу, яка працювала на країну-агресора, і затримала трьох її агентів. Встановлено, що їхні дії координували особи, які у 2014 році втекли до РФ.

За даними СБУ, напередодні широкомасштабного вторгнення ці агенти нагнітали соціальну напругу у різних регіонах. Зокрема, намагалися вчинити диверсії: шляхом руйнування транспортної інфраструктури, підпалів лісів, пошкодження національно-культурних символів і пам’ятників. Також проводили постановочні мітинги.

За останній місяць плани кураторів змінилися, тож роботу агентів переформатували. Відтоді вони збирали розвіддані: про військові формування на Одещині, розташування блокпостів, волонтерських центрів, настрої місцевих. За потреби – відправляли фотозвіти.

Наразі агенти надають свідчення СБУ про деталі своєї підривної діяльності, наголочив речник СБУ.

Також спецслужба затримала мешканця Київщини – самопроголошеного голову Димерської ОТГ.

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Під час тимчасової окупації в регіоні зрадник добровільно погодився на співпрацю з ворогом. Він одразу "здав" окупантам учасників АТО\ООС, членів місцевої Тероборони, допомагав загарбникам орієнтуватися на місцевості.

За їхніми вказівками він "набирав" фахівців для ремонту електромереж, водіїв для вивезення документів селищної ради, бухгалтерів для організації роботи так званої нової адміністрації та інших. А "гуманітарну допомогу" роздавав місцевим як винагороду за співпрацю з окупантами.

За даними прокуратури Київщини, затриманому оголошено прот підозру в колабораціонізмі та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім цього Подільською окружною прокуратурою міста Києва за матеріалами СБУ заочно повідомлено про підозру мешканцю міста Києва - самопроголошеному керівнику цивільної адміністрації Нової Каховки.

Чоловік із київською пропискою 2 квітня 2022 року перейшов на бік ворога: публічно закликав громадян до співпраці з окупантами і просував ідеї налагодження зв’язків із РФ. На додачу – ще й відмовлявся від гуманітарної допомоги, організованої українською владою для цивільних.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, зазначає Київська міська прокуратура.

У Дніпропетровській області спецпризначенці СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні обстріли.

За словами Дехтяренка, місцевий мешканець зізнався слідству, що мав проросійські погляди і вірив у "руZZкий мир". Цим привернув увагу ворожих спецслужб: вони завербували його і доручили зібрати координати військових штабів, фіксувати переміщення техніки ЗСУ.

Заради підвищення рівня довіри зрадник додатково робив розвідку об’єктів критичної інфраструктури після ракетних обстрілів.

У Миколаєві СБУ затримала місцеву жительку, яка систематично "доповідала" окупаційним військам щодо обстановки у місті. Вона відстежувала роботу блокпостів та окремих об’єктів критичної інфраструктури.

Пряма мова: "Служба безпеки розслідує кожен факт зради, щоб притягнути зловмисників до відповідальності".