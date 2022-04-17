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СБУ задержала 5 вражеских агентов и разоблачила еще двух коллаборантов

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 14:45
СБУ задержала 5 вражеских агентов и разоблачила еще двух коллаборантов
фото СБУ

Служба безопасности Украины отчитывается о задержании 5 вражеских агентов и разоблачении еще двух коллаборантов в Киевской и Херсонской областях.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, Киевская городская прокуратура, прокуратура Киевщины

Детали: По словам Дехтяренко, в Одесской области Служба безопасности нейтрализовала агентурную сеть, работавшую на страну-агрессора, и задержала трех ее агентов. Установлено, что их действия координировали лица, сбежавшие в 2014 году в РФ.

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По данным СБУ, накануне широкомасштабного вторжения эти агенты нагнетали социальное напряжение в разных регионах. В частности, пытались совершить диверсии: путем разрушения транспортной инфраструктуры, поджогов лесов, повреждения национально-культурных символов и памятников. Также проводили постановочные митинги.

За последний месяц планы кураторов изменились, и работу агентов переформатировали. С тех пор они собирали разведданные: о военных формированиях в Одесской области, расположении блокпостов, волонтерских центров, настроения местных. При необходимости – отправляли фотоотчеты.

В настоящее время агенты дают показания СБУ о деталях своей подрывной деятельности, отметил спикер СБУ.

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Также спецслужба задержала жителя Киевщины – самопровозглашенного председателя Дымерской ОТГ.

Во время временной оккупации в регионе предатель добровольно согласился сотрудничать с врагом. Он сразу "сдал" оккупантам участников АТО, членов местной Теробороны, помогал захватчикам ориентироваться на местности.

По их указаниям он "набирал" специалистов по ремонту электросетей, водителей для вывоза документов поселкового совета, бухгалтеров для организации работы так называемой новой администрации и других. А "гуманитарную помощь" раздавал местным как вознаграждение за сотрудничество с оккупантами.

По данным прокуратуры Киевщины, задержанному объявлено о подозрении в коллаборационизме и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

Кроме этого Подольской окружной прокуратурой города Киева по материалам СБУ заочно уведомлено о подозрении жителя города Киева - самопровозглашенного руководителя гражданской администрации Новой Каховки.

Мужчина с киевской пропиской 2 апреля 2022 года перешел на сторону врага: публично призвал граждан к сотрудничеству с оккупантами и продвигал идеи налаживания связей с РФ. Вдобавок – еще и отказывался от гуманитарной помощи, организованной украинскими властями для гражданских лиц.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, отмечает Киевская городская прокуратура.

 

В Днепропетровской области спецназовцы СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные обстрелы.

По словам Дехтяренко, местный житель признался следствию, что имел пророссийские взгляды и верил в "руZZкий мир". Этим привлекло внимание вражеских спецслужб: они завербовали его и поручили собрать координаты военных штабов, фиксировать перемещение техники ВСУ.

Ради повышения уровня доверия предатель дополнительно производил разведку объектов критической инфраструктуры после ракетных обстрелов.

В Николаеве СБУ задержала местную жительницу, которая систематически "докладывала" оккупационным войскам об обстановке в городе. Она отслеживала работу блокпостов и отдельных объектов критической инфраструктуры.

Прямая речь: "Служба безопасности расследует каждый факт предательства, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности".

Темы: СБУвойна
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