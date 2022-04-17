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Майже весь футбольний клуб з Першої ліги доєднався до ЗСУ

Роман ПетренкоНеділя, 17 квітня 2022, 15:34
Майже весь футбольний клуб з Першої ліги доєднався до ЗСУ
скріншот

Футбольний клуб "Прикарпаття" з Івано-Франківська майже повним складом склав присягу та вступив до лав Збройних сил.

Джерело: сюжет новин телеканалу "Футбол 1/2/3"

Деталі: Футболісти зізнаються, що спочатку не хотіли вступати до ЗСУ, оскільки боялися бути тягарем для війська – бо не мали ніякого вміння воювати.

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Потім до них прийшов воєнком та пояснив, що їх усьому вчитимуть, готуватимуть, покажуть, як захищати Україну.

Потім вони порадились – і 14 гравців та тренери склали військову присягу.

 

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Теми: футболЗбройні силиспортвійна
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