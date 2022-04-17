Майже весь футбольний клуб з Першої ліги доєднався до ЗСУ
Неділя, 17 квітня 2022, 15:34
Футбольний клуб "Прикарпаття" з Івано-Франківська майже повним складом склав присягу та вступив до лав Збройних сил.
Джерело: сюжет новин телеканалу "Футбол 1/2/3"
Деталі: Футболісти зізнаються, що спочатку не хотіли вступати до ЗСУ, оскільки боялися бути тягарем для війська – бо не мали ніякого вміння воювати.
Потім до них прийшов воєнком та пояснив, що їх усьому вчитимуть, готуватимуть, покажуть, як захищати Україну.
Потім вони порадились – і 14 гравців та тренери склали військову присягу.