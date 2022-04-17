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Почти весь футбольный клуб из Первой лиги присоединился к ВСУ

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 15:34
скриншот

Футбольный клуб "Прикарпатье" из Ивано-Франковска почти полным составом принял присягу и вступил в ряды Вооруженных сил.

Источник: сюжет новостей телеканала "Футбол 1/2/3"

Детали: Футболисты признаются, что сначала не хотели вступать в ВСУ, поскольку боялись быть обузой для армии – потому что не имели никакого умения воевать.

Потом к ним пришел военком и объяснил, что их будут учить, готовить, покажут, как защищать Украину.

Потом они посовещались – и 14 игроков и тренеры приняли военную присягу.

 

Темы: футболВооруженные силыспортвойна
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