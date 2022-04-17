Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Почти весь футбольный клуб из Первой лиги присоединился к ВСУ

Роман ПетренкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 15:34
Почти весь футбольный клуб из Первой лиги присоединился к ВСУ
скриншот

Футбольный клуб "Прикарпатье" из Ивано-Франковска почти полным составом принял присягу и вступил в ряды Вооруженных сил.

Источник: сюжет новостей телеканала "Футбол 1/2/3"

Детали: Футболисты признаются, что сначала не хотели вступать в ВСУ, поскольку боялись быть обузой для армии – потому что не имели никакого умения воевать.

Реклама:

Потом к ним пришел военком и объяснил, что их будут учить, готовить, покажут, как защищать Украину.

Потом они посовещались – и 14 игроков и тренеры приняли военную присягу.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: футболВооруженные силыспортвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
футбол
Киевское "Динамо" и "Заря" проиграли свои еврокубковые матчи
Фанат в футболке в поддержку Украины выбежал на поле в финале женского ЧМ по футболу
Киевское "Динамо" вышло в плей-офф раунд квалификации Лиги конференций
Последние новости
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
Все новости...
Реклама: