Обстріл Харкова: 5 загиблих, 20 постраждалих

Внаслідок обстрілу Харкова у неділю 5 осіб загинули і 20 – постраждали.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні посеред білого дня знову були обстріли із РСЗВ та артилерії центральної частини міста, житлового району Салтівка. На жаль, є постраждалі – 20 осіб, загинули – 5.

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Пошкоджені багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура".

Деталі: Раніше повідомлялося про 5 загиблих ще 13 поранених станом на 15:00.