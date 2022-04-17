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Обстріл Харкова: 5 загиблих, 20 постраждалих

Роман Петренко, Катерина ТищенкоНеділя, 17 квітня 2022, 20:57
Обстріл Харкова: 5 загиблих, 20 постраждалих
обстріл харкова 10 березня, фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу Харкова у неділю 5 осіб загинули і 20 – постраждали.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні посеред білого дня знову були обстріли із РСЗВ та артилерії центральної частини міста, житлового району Салтівка. На жаль, є постраждалі – 20 осіб, загинули – 5.

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Пошкоджені багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура".

Деталі: Раніше повідомлялося про 5 загиблих ще 13 поранених станом на 15:00.

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Теми: ХарківобстрілвійнаРосія
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