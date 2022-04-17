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Обстрел Харькова: 5 погибших, 20 пострадавших

Роман Петренко, Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 20:57
Обстрел Харькова: 5 погибших, 20 пострадавших
обстрел харькова 10 марта, фото иллюстративное

В результате обстрела Харькова в воскресенье 5 человек погибли и 20 – пострадали.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Сегодня посреди белого дня снова были обстрелы из РСЗО и артиллерии центральной части города, жилого района Салтовка. К сожалению, есть пострадавшие – 20 человек, погибли – 5 человек.

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Повреждены многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура".

Детали: Ранее сообщалось о 5 погибших и 13 раненых по состоянию на 15:00.

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Темы: ХарьковобстрелвойнаРосcия
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