Обстрел Харькова: 5 погибших, 20 пострадавших
Воскресенье, 17 апреля 2022, 20:57
В результате обстрела Харькова в воскресенье 5 человек погибли и 20 – пострадали.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Дословно: "Сегодня посреди белого дня снова были обстрелы из РСЗО и артиллерии центральной части города, жилого района Салтовка. К сожалению, есть пострадавшие – 20 человек, погибли – 5 человек.
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Повреждены многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура".
Детали: Ранее сообщалось о 5 погибших и 13 раненых по состоянию на 15:00.
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