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Президентка Єврокомісії: "Україна може перемогти, а Путін точно буде покараний"

"Європейська правда"Неділя, 17 квітня 2022, 15:58
Президентка Єврокомісії: Україна може перемогти, а Путін точно буде покараний
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЄН, GETTY IMAGES

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Київ має підставу розраховувати на перемогу, обриси якої має визначити сама Україна.

Про це вона заявила у інтерв’ю німецькому виданню Bild am Sonntag. пише "Європейська правда"

На запитання журналіста про те, чи вірить вона у перемогу, фон дер Ляєн відповіла ствердно: "Україна може виграти війну. Хоробрість і стійкість України – вражає".

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При цьому вона не стала конкретизувати, який результат війни у Єврокомісії вважатимуть перемогою України.

"Перемога означає, що в Україні знову мир. За яких умов це відбудеться – Україна вирішує сама", - наголосила президентка ЄК.

Іншим підсумком війни, який Урсула фон дер Ляєн вважає наперед визначеним, є притягнення до відповідальності винних у вчиненні воєнних злочинів на окупованих територіях України, включно із Путіним. "Я твердо переконана, що винні будуть покарані міжнародним судом за вчинені ними звірства. Ми сформували слідчу групу з Україною, щоб надати інформацію до Міжнародного Суду. Є багато доказів злочинів, вчинених російськими солдатами. Але до відповідальності мають бути притягнуті не лише безпосередні винуватці, а й винні у тому що розпочалася ця війна, яка коштувала життя тисячам мирних жителів", - заявила президентка ЄК.

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"Путін відповідає за цю війну, він наказав вторгнення і тягне за всі ниточки", - підкреслила вона.

Як повідомлялося, канцлер Австрії, який нещодавно їздив до Москви, повідомив після поїздки: Путін вважає, що перемагає у війні в Україні, і тому не планує поступатися.

Детально про підстави для найжорсткіших звинувачень на адресу росіян читайте у статті Найбільший злочин. Чому доведення геноциду в Україні здатне змінити світ.

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