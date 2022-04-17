Президентка Єврокомісії: "Україна може перемогти, а Путін точно буде покараний"

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Київ має підставу розраховувати на перемогу, обриси якої має визначити сама Україна.

Про це вона заявила у інтерв’ю німецькому виданню Bild am Sonntag. пише "Європейська правда"

На запитання журналіста про те, чи вірить вона у перемогу, фон дер Ляєн відповіла ствердно: "Україна може виграти війну. Хоробрість і стійкість України – вражає".

При цьому вона не стала конкретизувати, який результат війни у Єврокомісії вважатимуть перемогою України.

"Перемога означає, що в Україні знову мир. За яких умов це відбудеться – Україна вирішує сама", - наголосила президентка ЄК.

Іншим підсумком війни, який Урсула фон дер Ляєн вважає наперед визначеним, є притягнення до відповідальності винних у вчиненні воєнних злочинів на окупованих територіях України, включно із Путіним. "Я твердо переконана, що винні будуть покарані міжнародним судом за вчинені ними звірства. Ми сформували слідчу групу з Україною, щоб надати інформацію до Міжнародного Суду. Є багато доказів злочинів, вчинених російськими солдатами. Але до відповідальності мають бути притягнуті не лише безпосередні винуватці, а й винні у тому що розпочалася ця війна, яка коштувала життя тисячам мирних жителів", - заявила президентка ЄК.

"Путін відповідає за цю війну, він наказав вторгнення і тягне за всі ниточки", - підкреслила вона.

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Як повідомлялося, канцлер Австрії, який нещодавно їздив до Москви, повідомив після поїздки: Путін вважає, що перемагає у війні в Україні, і тому не планує поступатися.

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