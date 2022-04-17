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Президент Еврокомиссии: "Украина может победить, а Путин точно будет наказан"

"Европейская правда"Воскресенье, 17 апреля 2022, 15:58
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Киев имеет основание рассчитывать на победу, очертания которой должна определить сама Украина.

Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, пишет "Европейская правда"

На вопрос журналиста о том, верит ли она в победу, фон дер Ляйен ответила утвердительно: Украина может выиграть войну. Храбрость и стойкость Украины – впечатляют".

При этом она не стала конкретизировать, какой результат войны в Еврокомиссии будут считать победой Украины.

"Победа означает, что в Украине снова мир. При каких условиях это произойдет – Украина решает сама", - подчеркнула президент ЕК.

Другим итогом войны, который Урсула фон дер Ляйен считает предопределенным, является привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений на оккупированных территориях Украины, включая Путина. "Я твердо убеждена, что виновные будут наказаны международным судом за совершенные ими зверства. Мы сформировали следственную группу из Украины, чтобы предоставить информацию в Международный Суд. Есть много доказательств преступлений, совершенных русскими солдатами. Но к ответственности должны быть привлечены не только непосредственные виновники, но и виновные в том, что началась эта война, которая стоила жизни тысячам мирных жителей", - заявила президент ЕК.

"Путин отвечает за эту войну, он приказал начать вторжение и тянет за все ниточки", - подчеркнула она.

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Как сообщалось, недавно ездивший в Москву канцлер Австрии сообщил после поездки: Путин считает, что побеждает в войне в Украине, и поэтому не планирует уступать.

Подробно об основаниях для самых жестких обвинений в адрес россиян читайте в статье "Наибольшее преступление. Почему доказательство геноцида в Украине способно изменить мир"

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