Луганщина: росіяни вдарили в центр Золотого і вбили двох мирних жителів, ще 4 поранені
Неділя, 17 квітня 2022, 16:20
Росіяни відкрили вогонь по центру міста Золоте на Луганщині; наразі відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова: "Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню.
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В одній із багатоповерхівок зруйновано два поверхи - снаряди пройшли навиліт. Маємо щонайменше двох загиблих містян, ще четверо - поранені із різним ступенем тяжкості".