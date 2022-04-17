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Луганщина: росіяни вдарили в центр Золотого і вбили двох мирних жителів, ще 4 поранені

Валентина РоманенкоНеділя, 17 квітня 2022, 16:20
Місто Золоте. ілюстративне фото

Росіяни відкрили вогонь по центру міста Золоте на Луганщині; наразі відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню.

В одній із багатоповерхівок зруйновано два поверхи - снаряди пройшли навиліт. Маємо щонайменше двох загиблих містян, ще четверо - поранені із різним ступенем тяжкості".

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Теми: Луганська областьвійна
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