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Луганщина: россияне ударили в центр Золотого и убили двух мирных жителей, еще 4 ранены

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 16:20
Город Золотое. иллюстративное фото

Россияне открыли огонь по центру города Золотое в Луганской области; сейчас известно о двух погибших и четырех раненых.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению.

В одной из многоэтажек разрушены два этажа – снаряды прошли навылет. Есть по меньшей мере двое погибших горожан, еще четверо - раненые с разной степенью тяжести".

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Темы: Луганская областьвойна
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