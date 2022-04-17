Луганщина: россияне ударили в центр Золотого и убили двух мирных жителей, еще 4 ранены
Воскресенье, 17 апреля 2022, 16:20
Россияне открыли огонь по центру города Золотое в Луганской области; сейчас известно о двух погибших и четырех раненых.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь: "Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению.
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В одной из многоэтажек разрушены два этажа – снаряды прошли навылет. Есть по меньшей мере двое погибших горожан, еще четверо - раненые с разной степенью тяжести".