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Глава Єврокомісії розповіла про енергетичні санкції у новому пакеті ЄС

"Європейська правда"Неділя, 17 квітня 2022, 16:25
Глава Єврокомісії розповіла про енергетичні санкції у новому пакеті ЄС
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЄН, GETTY IMAGES

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, що проста заборона купівлі Євросоюзом російської нафти лише призведе до підвищення нафтових доходів РФ.

Про це вона заявила у інтерв’ю німецькому виданню Bild am Sonntag, пише "Європейська правда"

Президента ЄК, зокрема, анонсувала новий, шостий санкційний пакет, спрямований проти РФ. Зокрема, очікується покарання найбільшого російського банку – Сбербанку. Як відомо, він не увійшов до переліку тих фінустанов, які раніше відключили від системи SWIFT.

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"Ми продовжуємо дивиться на обмеження банківського сектору, особливо стосовно Сбербанку, який обіймає 37% російського банківського сектору. І, звичайно, будуть енергетичні питання", - заявила вона.

Утім, фон дер Ляєн наголосила, що ЄС не розглядає простої заборони на експорт нафти до європейських держав, бо цей крок призведе до дефіциту і зростання ринкових цін на нафту та зрештою – до посилення Путіна.

"Основна мета санкцій – скоротити доходи Путіна. Але нафтою торгують у всьому світі. Чого не повинно статися, так це того, що Путін отримає ще вищі ціни на інших ринках за постачання, які мали би йти до ЄС. Тому зараз ми розробляємо розумні механізми, які дозволять включити нафту до наступного санкційного пакету", - пояснила вона.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у Брюсселі пояснювали вагання щодо нафтового ембарго іншими міркуваннями.

Між тим, Ірландія публічно виступила за нафтове ембарго щодо Росії. Тим часом Греція прискорить розвідку газу, щоб зменшити свою залежність від РФ.

Теми: санкціїЄСвійнаРосія
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