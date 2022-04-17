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Глава Еврокомиссии рассказала об энергетических санкциях в новом пакете ЕС

"Европейская правда"Воскресенье, 17 апреля 2022, 16:25
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что простой запрет покупки Евросоюзом российской нефти лишь приведет к повышению нефтяных доходов РФ.

Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, пишет "Европейская правда"

Президент ЕК, в частности, анонсировала новый, шестой санкционный пакет, направленный против РФ. В нем ожидается наказание крупнейшего российского банка – Сбербанка. Как известно, этот банк не вошел в список тех финучреждений, которые раньше отключили от системы SWIFT.

"Мы продолжаем смотреть на ограничения банковского сектора, особенно по Сбербанку, который занимает 37% российского банковского сектора. И, конечно, будут энергетические вопросы", – заявила она.

Впрочем, фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС не рассматривает простой запрет на экспорт нефти в европейские государства, потому что этот шаг приведет к дефициту и росту рыночных цен на нефть и в конечном счете – к усилению Путина.

"Основная цель санкций – сократить доходы Путина. Но нефтью торгуют по всему миру. Чего не должно произойти, так это того, что Путин получит еще больше доходов на других рынках за поставки, которые должны были идти в ЕС. Поэтому сейчас мы разрабатываем разумные механизмы, позволяющие включить нефть в следующий санкционный пакет", - пояснила она.

Ранее в Брюсселе объясняли колебания по поводу нефтяного эмбарго другими соображениями.

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Между тем, Ирландия публично выступила за нефтяное эмбарго по отношению к России. Между тем, Греция ускорит разведку газа, чтобы уменьшить свою зависимость от РФ.

Темы: санкцииЕСвойнаРосcия
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