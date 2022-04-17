Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Із каналу з відео "Союзмультфільму" зник мультик про "Нептун" і фашистський есмінець з буквою Z

Катерина ТищенкоНеділя, 17 квітня 2022, 17:14
Із каналу з відео Союзмультфільму зник мультик про Нептун і фашистський есмінець з буквою Z
напис на фашистському есмінці з мультфільму, скріншот

Із YouTube-каналу "Мультики студії Союзмультфільм" видалено мультфільм "Сокровища затонувших кораблей" 1973 року, в якому підводний човен "Нептун" знаходить фашистський есмінець з літерою Z.

Джерело: "Мультики студії Союзмультфільм" у YouTube, мультфільм "Сокровища затонувших кораблей" на інших ресурсах, пресслужба "Союзмультфільму" в коментарі "Інтерфаксу"

Деталі: Радянський мультфільм розповідає про трьох дітей, які на підводному човні під назвою "Нептун" натрапили на дні на фашистський есмінець.

Реклама:

"Все ясно – фашистський есмінець", – говорить один із дітей.

"Звідки ти знаєш?", – запитує другий.

"Читай. Фашистські есмінці позначалися літерою Z", – відповідає той.

ВІДЕО ДНЯ

Після цього за дітьми починає гнатися торпеда, але згодом її перемагають та здають на металобрухт.

На каналі цей мультфільм зараз недоступний, хоча раніше набрав 298 900 переглядів. Коментарі до нього також вимкнуто.

Пізніше у пресслужбі кіностудії "Союзмультфільм" заявили, що не мають відношення до YouTube-каналу, на якому став недоступний мультфільм "Сокровища затонувших кораблей".

"Союзмультфільм" не блокував жодного контенту на своєму офіційному каналі. YouTube-канал "Мультики "Союзмультфільму", на який посилаються автори повідомлень, не є офіційним каналом кіностудії", - повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі.

Там зазначили, що на офіційному каналі "Союзмультфільму" в YouTube не розміщується класичний контент кіностудії, з 2020 року він зосереджений на відеосервісах Okko, "Кинопоиск", PREMIER.

"На цих ресурсах анімаційний фільм "Сокровища затонувших кораблей", перебуває у вільному доступі", - уточнюється в повідомленні.

Водночас на каналі "Мультики студії Союзмультфільм", на якому заблокували мультфільм "Сокровища затонувших кораблей", йдеться, що цей канал володіє ексклюзивною ліцензією у всіх країнах на величезну колекцію мультфільмів, зроблених студією "Союзмультфільм".

Передісторія:

  • Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" було підбито флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами був виведений з ладу та затонув.
  • "Радіо Свобода" зуміла поспілкуватися з родичкою одного з російських моряків на палубі "Москви", і вона підтвердила його загибель на крейсері. Жінка зізналася журналістам, що ще 27 членів екіпажу "зникли безвісти".
  • У Росії офіційно підтвердили, що "Москва" затонула. 

Теми: Росіякінофашизмцензура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: