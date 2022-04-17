Із каналу з відео "Союзмультфільму" зник мультик про "Нептун" і фашистський есмінець з буквою Z

напис на фашистському есмінці з мультфільму, скріншот

Із YouTube-каналу "Мультики студії Союзмультфільм" видалено мультфільм "Сокровища затонувших кораблей" 1973 року, в якому підводний човен "Нептун" знаходить фашистський есмінець з літерою Z.

Джерело: "Мультики студії Союзмультфільм" у YouTube, мультфільм "Сокровища затонувших кораблей" на інших ресурсах, пресслужба "Союзмультфільму" в коментарі "Інтерфаксу"

Деталі: Радянський мультфільм розповідає про трьох дітей, які на підводному човні під назвою "Нептун" натрапили на дні на фашистський есмінець.

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"Все ясно – фашистський есмінець", – говорить один із дітей.

"Звідки ти знаєш?", – запитує другий.

"Читай. Фашистські есмінці позначалися літерою Z", – відповідає той.

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Після цього за дітьми починає гнатися торпеда, але згодом її перемагають та здають на металобрухт.

На каналі цей мультфільм зараз недоступний, хоча раніше набрав 298 900 переглядів. Коментарі до нього також вимкнуто.

Пізніше у пресслужбі кіностудії "Союзмультфільм" заявили, що не мають відношення до YouTube-каналу, на якому став недоступний мультфільм "Сокровища затонувших кораблей".

"Союзмультфільм" не блокував жодного контенту на своєму офіційному каналі. YouTube-канал "Мультики "Союзмультфільму", на який посилаються автори повідомлень, не є офіційним каналом кіностудії", - повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі.

Там зазначили, що на офіційному каналі "Союзмультфільму" в YouTube не розміщується класичний контент кіностудії, з 2020 року він зосереджений на відеосервісах Okko, "Кинопоиск", PREMIER.

"На цих ресурсах анімаційний фільм "Сокровища затонувших кораблей", перебуває у вільному доступі", - уточнюється в повідомленні.

Водночас на каналі "Мультики студії Союзмультфільм", на якому заблокували мультфільм "Сокровища затонувших кораблей", йдеться, що цей канал володіє ексклюзивною ліцензією у всіх країнах на величезну колекцію мультфільмів, зроблених студією "Союзмультфільм".

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