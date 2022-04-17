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Із каналу з відео "Союзмультфільму" зник мультик про "Нептун" і фашистський есмінець з буквою Z

Катерина ТищенкоНеділя, 17 квітня 2022, 17:14
напис на фашистському есмінці з мультфільму, скріншот

Із YouTube-каналу "Мультики студії Союзмультфільм" видалено мультфільм "Сокровища затонувших кораблей" 1973 року, в якому підводний човен "Нептун" знаходить фашистський есмінець з літерою Z.

Джерело: "Мультики студії Союзмультфільм" у YouTube, мультфільм "Сокровища затонувших кораблей" на інших ресурсах, пресслужба "Союзмультфільму" в коментарі "Інтерфаксу"

Деталі: Радянський мультфільм розповідає про трьох дітей, які на підводному човні під назвою "Нептун" натрапили на дні на фашистський есмінець.

"Все ясно – фашистський есмінець", – говорить один із дітей.

"Звідки ти знаєш?", – запитує другий.

"Читай. Фашистські есмінці позначалися літерою Z", – відповідає той.

Після цього за дітьми починає гнатися торпеда, але згодом її перемагають та здають на металобрухт.

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На каналі цей мультфільм зараз недоступний, хоча раніше набрав 298 900 переглядів. Коментарі до нього також вимкнуто.

Пізніше у пресслужбі кіностудії "Союзмультфільм" заявили, що не мають відношення до YouTube-каналу, на якому став недоступний мультфільм "Сокровища затонувших кораблей".

"Союзмультфільм" не блокував жодного контенту на своєму офіційному каналі. YouTube-канал "Мультики "Союзмультфільму", на який посилаються автори повідомлень, не є офіційним каналом кіностудії", - повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі.

Там зазначили, що на офіційному каналі "Союзмультфільму" в YouTube не розміщується класичний контент кіностудії, з 2020 року він зосереджений на відеосервісах Okko, "Кинопоиск", PREMIER.

"На цих ресурсах анімаційний фільм "Сокровища затонувших кораблей", перебуває у вільному доступі", - уточнюється в повідомленні.

Водночас на каналі "Мультики студії Союзмультфільм", на якому заблокували мультфільм "Сокровища затонувших кораблей", йдеться, що цей канал володіє ексклюзивною ліцензією у всіх країнах на величезну колекцію мультфільмів, зроблених студією "Союзмультфільм".

Передісторія:

  • Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" було підбито флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами був виведений з ладу та затонув.
  • "Радіо Свобода" зуміла поспілкуватися з родичкою одного з російських моряків на палубі "Москви", і вона підтвердила його загибель на крейсері. Жінка зізналася журналістам, що ще 27 членів екіпажу "зникли безвісти".
  • У Росії офіційно підтвердили, що "Москва" затонула. 

Теми: Росіякінофашизмцензура
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