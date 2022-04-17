С канала с видео "Союзмультфильма" исчез мультик о "Нептуне" и фашистском эсминце с буквой Z

С YouTube-канала "Мультики студии Союзмультфильм" исчез мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года, в котором подводная лодка "Нептун" находит фашистский эсминец с буквой Z.

Источник: "Мультики студии Союзмультфильм" в YouTube, мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" на других ресурсах, пресс-служба "Союзмультфильма" в комментарии "Интерфаксу"

Детали: Советский мультфильм рассказывает о трех детях, которые на подводной лодке под названием "Нептун" наткнулись на дне на фашистский эсминец.

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"Все ясно – фашистский эсминец", - говорит один из детей.

"Откуда ты знаешь?", - спрашивает второй.

"Читай. Фашистские эсминцы обозначались буквой Z", - отвечает тот.

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После этого за детьми начинает гнаться торпеда, но впоследствии ее побеждают и сдают на металлолом.

На канале этот мультфильм сейчас недоступен, хотя ранее набрал 298 900 просмотров. Комментарии к нему тоже отключены.

Позже в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм" заявили, что не имеют отношения к YouTube-каналу, на котором стал недоступен мультфильм "Сокровища затонувших кораблей".

"Союзмультфильм" не блокировал какой-либо контент на своем официальном канале. YouTube-канал "Мультики "Союзмультфильма", на который ссылаются авторы сообщений, не является официальным каналом киностудии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Там отметили, что на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube не размещается классический контент киностудии, с 2020 года он сосредоточен на видеосервисах Okko, "Кинопоиск", PREMIER.

"На этих ресурсах анимационный фильм "Сокровища затонувших кораблей" находится в свободном доступе", - уточняется в сообщении.

В то же время, на канале "Мультики студии Союзмультфильм", на котором заблокировали мультфильм "Сокровища затонувших кораблей", говорится, что этот канал владеет эксклюзивной лицензией во всех странах на огромную коллекцию мультфильмов, сделанных студией "Союзмультфильм".

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