С канала с видео "Союзмультфильма" исчез мультик о "Нептуне" и фашистском эсминце с буквой Z
С YouTube-канала "Мультики студии Союзмультфильм" исчез мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года, в котором подводная лодка "Нептун" находит фашистский эсминец с буквой Z.
Источник: "Мультики студии Союзмультфильм" в YouTube, мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" на других ресурсах, пресс-служба "Союзмультфильма" в комментарии "Интерфаксу"
Детали: Советский мультфильм рассказывает о трех детях, которые на подводной лодке под названием "Нептун" наткнулись на дне на фашистский эсминец.
"Все ясно – фашистский эсминец", - говорит один из детей.
"Откуда ты знаешь?", - спрашивает второй.
"Читай. Фашистские эсминцы обозначались буквой Z", - отвечает тот.
После этого за детьми начинает гнаться торпеда, но впоследствии ее побеждают и сдают на металлолом.
На канале этот мультфильм сейчас недоступен, хотя ранее набрал 298 900 просмотров. Комментарии к нему тоже отключены.
Позже в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм" заявили, что не имеют отношения к YouTube-каналу, на котором стал недоступен мультфильм "Сокровища затонувших кораблей".
"Союзмультфильм" не блокировал какой-либо контент на своем официальном канале. YouTube-канал "Мультики "Союзмультфильма", на который ссылаются авторы сообщений, не является официальным каналом киностудии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.
Там отметили, что на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube не размещается классический контент киностудии, с 2020 года он сосредоточен на видеосервисах Okko, "Кинопоиск", PREMIER.
"На этих ресурсах анимационный фильм "Сокровища затонувших кораблей" находится в свободном доступе", - уточняется в сообщении.
В то же время, на канале "Мультики студии Союзмультфильм", на котором заблокировали мультфильм "Сокровища затонувших кораблей", говорится, что этот канал владеет эксклюзивной лицензией во всех странах на огромную коллекцию мультфильмов, сделанных студией "Союзмультфильм".
Предыстория:
- Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбит флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя и затонул.
- Радио Свобода сумела пообщаться с родственницей одного из русских моряков на палубе Москвы, и она подтвердила его гибель на крейсере. Женщина призналась журналистам, что еще 27 членов экипажа "пропали без вести".
- В России официально подтвердили, что "Москва" затонула.