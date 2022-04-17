Більше 50 днів люди у бомбосховищах: окупанти нищать Попасну як Маріуполь - голова ОВА
Неділя, 17 квітня 2022, 17:16
Ситуація в Попасній на Луганщині нагадує заблокований Маріуполь, окупанти знищують місто обстрілами вдень і вночі і не дають евакуювати людей.
Джерело: глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook
Деталі: Мешканці Попасної понад 50 днів живуть у бомбосховищах. Евакуація зривається майже кожного дня через постійні обстріли.
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Доступ до міста ускладнений.
Пряма мова: "Ситуація в місті нагадує Маріуполь, орки діють за одним сценарієм. Попасна - суцільна руїна. Не захопили, тому знищили. Щодня - і вдень, і вночі Попасна під ворожим вогнем. Позиційні бої не зупиняються.
ЗСУ б‘ють орків, а ті знаходять все нове і нове "гарматне м‘ясо", Попаснянщина всіяна трупами рашистів, яких не забирають".
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