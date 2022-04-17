Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Більше 50 днів люди у бомбосховищах: окупанти нищать Попасну як Маріуполь - голова ОВА

Валентина РоманенкоНеділя, 17 квітня 2022, 17:16

Ситуація в Попасній на Луганщині нагадує заблокований Маріуполь, окупанти знищують місто обстрілами вдень і вночі і не дають евакуювати людей.

Джерело: глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook

Деталі: Мешканці Попасної понад 50 днів живуть у бомбосховищах. Евакуація зривається майже кожного дня через постійні обстріли.

Доступ до міста ускладнений.

 

Пряма мова: "Ситуація в місті нагадує Маріуполь, орки діють за одним сценарієм. Попасна - суцільна руїна. Не захопили, тому знищили. Щодня - і вдень, і вночі Попасна під ворожим вогнем. Позиційні бої не зупиняються.

ЗСУ б‘ють орків, а ті знаходять все нове і нове "гарматне м‘ясо", Попаснянщина всіяна трупами рашистів, яких не забирають".

Теми: Луганська областьвійна
Головне сьогодні

Байден і Макрон скликають світових лідерів через новий наступ Росії – ЗМІ

Мер Херсона просить пояснити, як місцевій владі працювати в окупації

Пентагон заперечує інформацію РФ про збитий український літак зі зброєю

Українці і далі зможуть виїжджати до ЄС за внутрішнім паспортом – рішення ДПСУ

мапаРосія манівцями вивозить з Європи своїх дипломатів

Зеленський: Битва за Донбас почалася, генерали РФ діють обережніше

Усі новини...
Луганська область
Луганщина: у Вербну неділю окупанти обстріляли собор у Сєвєродонецьку
Луганщина: росіяни вдарили в центр Золотого і вбили двох мирних жителів, ще 4 поранені
Обстріли на Луганщині: у Сєвєродонецьку загорілися 4 багатоповерхівки
Останні новини
07:17
Голова Бєлгородської області РФ стверджує, що "з боку України" обстріляли село
07:06
На Харківщині ворог розгортає додаткові зенітні ракетні дивізіони – зведення штабу
06:33
США націлять санкції на військово-промисловий комплекс Росії – Мінфін
06:01
Ворожі кораблі відійшли від українського берега майже на 200 км – ОК "Південь"
05:37
Зеленський нагородив ще 192 українських військових
04:49
Росія знищила до 30% інфраструктури України на $100 млрд – міністр
04:00
Графік евакуаційних потягів на 19 квітня
03:10
ЮНІСЕФ: 6 млн українців обмежені в доступі до питної води
02:52
Байден і Макрон скликають світових лідерів через новий наступ Росії – ЗМІ
02:09
Південь: ЗСУ знищили 28 окупантів і 5 одиниць ворожої техніки
Усі новини...