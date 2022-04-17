Более 50 дней люди в бомбоубежищах: оккупанты уничтожают Попасную - глава ОВА

Ситуация в Попасной Луганской области напоминает заблокированный Мариуполь, оккупанты уничтожают город обстрелами днем ​​и ночью и не дают эвакуировать людей.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook

Детали: Жители Попасной более 50 дней живут в бомбоубежищах. Эвакуация срывается почти каждый день из-за постоянных обстрелов.

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Доступ в город затруднен.

Прямая речь: "Ситуация в городе напоминает Мариуполь, орки действуют по одному сценарию. Попасная – сплошная руина. Не захватили, поэтому уничтожили. Каждый день – и днем, и ночью Попасная под вражеским огнем. Позиционные бои не останавливаются.

ВСУ бьют орков, а те находят все новое и новое "пушечное мясо", Попаснянщина усеяна трупами рашистов, которых не забирают".