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Молдова відмовилася продавати Україні свої винищувачі – джерела

"Європейська правда"Неділя, 17 квітня 2022, 17:46
Молдова відмовилася продавати Україні свої винищувачі – джерела
YULII ZOZULIA/PHOTOSHOT/EAST NEWS

У перші дні війни Україна звернулася до Молдови з проханням передати Міг-29, що перебувають на балансі і не використовуються.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" з описом двосторонніх відносин "Санкції по-молдовськи"

Тому, за даними ЄП, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати або передати Україні бойову авіацію молдовських ВПС.

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На балансі Міноборони Молдові перебувають 6 винищувачів Міг-29, що базуються на авіабазі в селі Маркулешти, у північній частині країни. За офіційними даними, всі вони у робочому стані, але літаки давно не піднімалися у повітря. Кишинів тривалий час намагався їх продати, аукціон не дав успіху.

Однак джерела видання стверджують, що Київ на своє прохання отримав категоричну відмову від керівництва уряду Молдови, з поясненням "ми не хочемо дратувати Росію". У Молдові вважали, що РФ вважатиме це порушенням принципу нейтральності.

Поза тим, днями Молдова фактично перестала бути нейтральною у російсько-українській війні та зважилася на дії, що дратують Москву. Детально про це у статті  "Санкції по-молдовськи: чим допомагає та що не хоче робити Кишинів у часи агресії РФ"

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Теми: Молдовавійна
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