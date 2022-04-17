Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдова відмовилася продавати Україні свої винищувачі – джерела

"Європейська правда"Неділя, 17 квітня 2022, 17:46

У перші дні війни Україна звернулася до Молдови з проханням передати Міг-29, що перебувають на балансі і не використовуються.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" з описом двосторонніх відносин "Санкції по-молдовськи"

Тому, за даними ЄП, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати або передати Україні бойову авіацію молдовських ВПС.

На балансі Міноборони Молдові перебувають 6 винищувачів Міг-29, що базуються на авіабазі в селі Маркулешти, у північній частині країни. За офіційними даними, всі вони у робочому стані, але літаки давно не піднімалися у повітря. Кишинів тривалий час намагався їх продати, аукціон не дав успіху.

Однак джерела видання стверджують, що Київ на своє прохання отримав категоричну відмову від керівництва уряду Молдови, з поясненням "ми не хочемо дратувати Росію". У Молдові вважали, що РФ вважатиме це порушенням принципу нейтральності.

Поза тим, днями Молдова фактично перестала бути нейтральною у російсько-українській війні та зважилася на дії, що дратують Москву. Детально про це у статті  "Санкції по-молдовськи: чим допомагає та що не хоче робити Кишинів у часи агресії РФ"

Теми: Молдовавійна
Головне сьогодні

відеоМедведчук просить Путіна і Зеленського обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя

"Справа ортопедів": у Білорусі затримали 35 медиків, у тому числі "лікаря Лукашенка"

фото, відео, оновлено від 08:31У мережі з’явились перші фото та відео підбитого крейсера "Москва"

відеоРозблокували рух між Києвом та Житомиром – відкрили ще одну переправу

Виїзд з України – за закордонним паспортом, у ДПСУ пояснюють чому

фото, оновленоВід ракетних ударів по Львову загинули 6 людей – ОВА

Усі новини...
Молдова
У Молдові пройшла акція протесту із "георгіївськими стрічками"
Молдова звинуватила Росію у спробах вербувати її громадян для війни в Україні
Парламент Молдови остаточно заборонив георгіївську стрічку і символи Z та V
Останні новини
14:50
Goldman Sachs оцінює ймовірність рецесії в США протягом найближчих двох років у 35%
14:49
Росіяни можуть вдатися до провокацій на Великдень, придумавши собі "алібі" - Центр при РНБО
14:42
Знайшлися нові російські сім'ї, чиї сини загинули на крейсері "Москва"
14:40
Прем’єр Італії не бачить загроз для країни у разі проблем з постачанням російського газу
14:35
У Росії заблокували сайт Human Rights Watch
14:26
У Бундестазі розкритикували Шольца за відсутність поставок важкої зброї Україні
14:25
Українці не матимуть додаткових вихідних у квітні й травні через війну
14:24
Собянін визнав, що 200 тисяч співробітників іноземних компаній у Москві можуть втратити роботу
14:19
Тіла вбитих у Ірпені передали на експертизу для суду в Гаазі
14:08
Лише 16 компаній в Україні почали процедуру банкрутства з початку війни
Усі новини...