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Молдова отказалась продавать Украине свои истребители - источники

"Европейская правда"Воскресенье, 17 апреля 2022, 17:46
YULII ZOZULIA/PHOTOSHOT/EAST NEWS

В первые дни войны Украина обратилась в Молдову с просьбой передать находящиеся на ее балансе Миг-29.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" с описанием двусторонних отношений "Санкции по-молдавски".

По данным ЕвроПравды, в первые дни российского вторжения руководство Украины обращалось к правительству Молдовы с просьбой продать или передать Украине боевую авиацию молдавских ВВС.

На балансе Минобороны в Молдове находятся 6 истребителей Миг-29, базирующихся на авиабазе в селе Маркулешты, в северной части страны. По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но самолеты давно не поднимались в воздух. Кишинев долгое время пытался их продать, аукцион не дал успеха.

Однако источники издания утверждают, что Киев в ответ на свою просьбу получил категорический отказ от руководства правительства Молдовы, с объяснением "мы не хотим раздражать Россию". В Молдове считали, что РФ сочтет это нарушением принципа нейтральности.

Впрочем, на днях Молдова фактически перестала быть нейтральной в российско-украинской войне и решилась на раздражающие Москву действия. Подробно об этом в статье "Санкции по-молдавски: чем помогает и что не хочет делать Кишинев во времена агрессии РФ"

Темы: Молдовавойна
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