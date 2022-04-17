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Оккупанты похитили несовершеннолетнего сына главы Запорожской РГА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 18:34
Олег Буряк, фото Запорожской РГА

Глава Запорожской райгосадминистрации Запорожской области Олег Буряк заявил, что его сына похитили на российском блокпосте в Васильевке во время движения эвакуационной автоколонны, которая шла из Мелитополя в Запорожье.

Источник: Буряк в комментарии Укринформу

Прямая речь: "Это произошло 8 апреля в 11:22 на блокпосту в Васильевке. Мой 16-летний сын ехал в машине с двумя знакомыми женщинами и тремя малолетними детьми. Все ехали в Запорожье. Колонну автомобилей остановили российские военные и начали подходить к каждой, чтобы проверить, кто куда едет. Они увидели у моего сына телефон и вытащили его из машины".

Детали: По его словам, машину держали на блокпосту три часа, затем всех отпустили, кроме 16-летнего Влада. Знакомые рассказали, что они умоляли отпустить парня.

"У них (военных – ред.) есть планшеты и они нашли, что я являюсь отцом парня. Все это время мы пытались решить вопрос самостоятельно, но не получилось", - подчеркнул глава РГА.

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Темы: Запорожская область
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