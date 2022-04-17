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Суперницю Макрона на виборах звинувачують у системній розтраті коштів ЄС

"Європейська правда"Неділя, 17 квітня 2022, 19:39
Суперницю Макрона на виборах звинувачують у системній розтраті коштів ЄС
Марін Ле Пен. фото AFP via Getty Images

У неділю французька прокуратура підтвердила, що вивчає звинувачення на адресу Марін Ле Пен, яка є суперницею чинного президента Емманюеля Макрона на виборах глави держави.

Цю заяву у прокуратурі зробили у відповідь на численні запити ЗМІ після публікації  даних про звинувачення, висунуті європейськими антикорупційними органами, пише "Європейська правда".

Скандал розпочався після того, як у суботу пообіді видання Mediapart оприлюднило отримані з джерел результати розслідування діяльності Ле Пен під час її роботи у Європейському парламенті, у період з 2004 по 2017 рік.

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Звинувачення на адресу кандидатки містяться 116-сторінковому документі, підготовленому OLAF – Європейським управлінням з питань запобігання шахрайству, органом, який опікується питанням протидії корупції та зловживанням у структурах ЄС. OLAF стверджує, що особисто Ле Пен витратила без права на це 137 тисяч євро, які вона тепер має відшкодувати до бюджету ЄС.

Це не перший випадок розтрати нею коштів. Раніше той самий орган виявляв у французької популістки зловживання на суму 339 тисяч євро – вона оформила фіктивного помічника, щоби отримувати бюджетну компенсацію за ньому, і суд тоді змусив Марін Ле Пен повернути незаконно отримані кошти. Таким чином, її сумарні зловживання наближаються до півмільйона євро.

Крім того, партія Ле Пен (тоді мала назву "Національний фронт") та її однопартійці сумарно витратили ще 280 тисяч євро на фіктивні або невідповідні витрати. Зокрема, вони замовляли за кошти ЄС шампанське або замовляли імовірно фіктивні послуги у наближених до себе компаній.

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"OLAF дійшов висновку, що поведінка Марін Ле Пен, Жан-Марі Ле Пена, Брюно Голніха та Люї Еліота (всі були євродепутатами з партії НФ) ставит під загрозу репутацію ЄС", - йдеться у документі.

Наразі невідомо, як вплине це розслідування на результати президентських виборів у Франції, другий тур яких за участі Ле Пен та Макрона відбудеться 24 квітня. Між тим, стало відомо, кого підтримують виборці "бронзового призера" першого туру.

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Теми: Франція
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