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Марин Ле Пен за неделю до выборов обвинили в системной растрате средств ЕС

"Европейская правда"Воскресенье, 17 апреля 2022, 19:39
Марин Ле Пен. фото AFP via Getty Images

В воскресенье французская прокуратура подтвердила, что изучает обвинения в адрес Марин Ле Пен, соперницы действующего президента Эмманюэля Макрона на выборах главы государства.

Это заявление в прокуратуре сделала в ответ на многочисленные запросы СМИ после публикации данных об обвинениях, выдвинутых европейскими антикоррупционными органами, пишет "Европейская правда".

Скандал начался после того, как в субботу после обеда издание Mediapart обнародовало полученные из источников результаты расследования деятельности Ле Пен во время ее работы в Европейском парламенте, в период с 2004 по 2017 год.

Обвинения в адрес кандидата содержатся в 116-страничном документе, подготовленном OLAF – Европейским управлением по предотвращению мошенничества, органом, который занимается вопросами противодействия коррупции и злоупотреблениям в структурах ЕС. OLAF утверждает, что лично Ле Пен потратила без права на это 137 тысяч евро, и теперь она должна возместить эти средства в бюджет ЕС.

Это не первый случай растраты ею бюджетных средств. Ранее тот же орган обнаруживал у французской популистки злоупотребления на сумму 339 тысяч евро – она оформила фиктивного помощника, чтобы получать бюджетную компенсацию за него. Суд тогда заставил Марин Ле Пен вернуть незаконно полученные средства. Таким образом, ее суммарные злоупотребления приближаются к полумиллиону евро.

Кроме того, партия Ле Пен (тогда называлась "Национальный фронт") и ее однопартийцы суммарно потратили еще 280 тысяч евро на фиктивные или несоответствующие расходы. В частности, они покупали за средства ЕС шампанское или заказывали предположительно фиктивные услуги у приближенных к себе компаний.

"OLAF пришел к выводу, что поведение Марин Ле Пен, Жан-Мари Ле Пена, Брюно Голниха и Люи Эллиота (все были евродепутатами из партии НФ) ставит под угрозу репутацию ЕС", - говорится в документе.

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Пока неизвестно, как повлияет это расследование на результаты президентских выборов во Франции, второй тур которых при участии Ле Пен и Макрона состоится 24 апреля. Между тем стало известно, кого поддерживают избиратели "бронзового призера" первого тура.

Читайте также: Макрон на фоне войны: как события в Украине влияют на выборы во Франции.

Темы: Франция
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