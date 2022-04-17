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Харківщина: ЗСУ відтісняють ворога, звільнено два населені пункти

Катерина ТищенкоНеділя, 17 квітня 2022, 20:48
Олег Синєгубов, фото з Facebook

Українські військові звільнили два населені пункти на Харківщині і просунулися ще у двох.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "У Харківській області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру.

У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід".

Деталі: Збройні Сили також продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова.

"Днями реактивним вогнем 81-ї окрема аеромобільна бригада під Харковом знищила 5 російських танків, 10 броньованих одиниць техніки. Близько сотні окупантів вже не зможуть атакувати, ніколи", - зазначив Синєгубов.

Разом з тим, він повідомив, що кількість поранених внаслідок обстрілу Харкова в неділю зросла до 20, 5 осіб загинули. Пошкоджені багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теми: Харківська областьвійнаЗбройні сили
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