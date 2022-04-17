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Харьковщина: ВСУ оттесняют врага, освобождены два населенных пункта

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 20:48
Харьковщина: ВСУ оттесняют врага, освобождены два населенных пункта
Олег Синегубов, фото с Facebook

Украинские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области и продвинулись еще в двух.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "В Харьковской области наши защитники проводят несколько успешных операций, оттесняя оккупантов подальше от областного центра.

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В результате контрнаступления ВСУ освободили Базалиевку, Лебяже, часть Кутузовки. В районе села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток".

Детали: Вооруженные Силы также продолжают эффективно сдерживать оккупантов по другим направлениям от Харькова.

"На днях реактивным огнем 81-й отдельная аэромобильная бригада под Харьковом уничтожила 5 российских танков, 10 бронированных единиц техники. Около сотни оккупантов уже не смогут атаковать, никогда", - отметил Синегубов.

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Вместе с тем, он сообщил, что количество раненых в результате обстрела Харькова в воскресенье возросло до 20, 5 человек погибли. Повреждены многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.

Темы: Харьковская областьвойнаВооруженные силы
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