Індія передумала купувати гелікоптери в РФ: виготовлятимуть самі

В Індії вирішили скасувати плани про закупівлю 48 вертольотів Мі-17 V5 в Росії, щоб підтримати ініціативу уряду "зроби в Індії".

Джерело: India Today

Деталі: Зазначається, що, прагнучи підтримати урядову ініціативу "Зроби в Індії", збройні сили цієї країни вирішили скасувати плани із закупівлі ще 48 вертольотів Мі-17 V5 в Росії.

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Високопоставлені джерела в уряді Індії повідомили, що рішення про скасування тендеру на 48 гелікоптерів було ухвалено задовго до початку вторгнення Росії в Україну і не має нічого спільного з війною, яку розпочала РФ.

Пряма мова: "Тендер на 48 вертольотів Мі-17В5 був відкликаний у зв'язку з прагненням до власного виробництва. Тепер Індійські повітряні сили підтримуватимуть місцеву вертолітну програму".

За словами джерел, Індія активно працює над націоналізацією оборонного сектору та нещодавно призупинила або скасувала велику кількість контрактів на імпорт.

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Мі-17В5 виробляється в Казані, місті на південному заході Росії.

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