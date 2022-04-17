Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Індія передумала купувати гелікоптери в РФ: виготовлятимуть самі

Альона Мазуренко Неділя, 17 квітня 2022, 21:11
Індія передумала купувати гелікоптери в РФ: виготовлятимуть самі
фото: getty images

В Індії вирішили скасувати плани про закупівлю 48 вертольотів Мі-17 V5 в Росії, щоб підтримати ініціативу уряду "зроби в Індії".

Джерело: India Today

Деталі: Зазначається, що, прагнучи підтримати урядову ініціативу "Зроби в Індії", збройні сили цієї країни вирішили скасувати плани із закупівлі ще 48 вертольотів Мі-17 V5 в Росії.

Реклама:

Високопоставлені джерела в уряді Індії повідомили, що рішення про скасування тендеру на 48 гелікоптерів було ухвалено задовго до початку вторгнення Росії в Україну і не має нічого спільного з війною, яку розпочала РФ.

Пряма мова: "Тендер на 48 вертольотів Мі-17В5 був відкликаний у зв'язку з прагненням до власного виробництва. Тепер Індійські повітряні сили підтримуватимуть місцеву вертолітну програму".

За словами джерел, Індія активно працює над націоналізацією оборонного сектору та нещодавно призупинила або скасувала велику кількість контрактів на імпорт.

ВІДЕО ДНЯ

Мі-17В5 виробляється в Казані, місті на південному заході Росії.

Передісторія: 

  • Індія планує додатково збільшити поставки до Росії ще на 2 млрд дол, аби перекрити поставки продукції, забороненої до експорту в РФ міжнародними санкціями.

Теми: ІндіяРосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Індія
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
FT: Китай підштовхуватиме БРІКС стати геополітичним суперником G7
Apple розпочинає виробництво iPhone 15 в Індії
Останні новини
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
Усі новини...
Реклама: