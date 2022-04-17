Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Индия передумала покупать вертолеты в РФ: будут производить сами

Алена МазуренкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 21:11
Индия передумала покупать вертолеты в РФ: будут производить сами
фото: getty images

В Индии решили отменить планы по закупке 48 вертолетов Ми-17 V5 в России, чтобы поддержать инициативу правительства "сделай в Индии".

Источник: India Today 

Детали: Отмечается, что, стремясь поддержать инициативу правительственную "Сделай в Индии", вооруженные силы этой страны решили отменить планы по закупке еще 48 вертолетов Ми-17 V5 в России.

Реклама:

Высокопоставленные источники в правительстве Индии сообщили, что решение об отмене тендера на 48 вертолетов было принято задолго до начала вторжения России в Украину и не имеет ничего общего с войной, которую начала РФ.

Прямая речь: "Тендер на 48 вертолетов Ми-17В5 был отозван в связи с стремлением к собственному производству. Теперь Индийские воздушные силы будут поддерживать местную вертолетную программу".

По словам источников, Индия активно работает над национализацией оборонного сектора и в недавнем прошлом приостановила или отменила большое количество контрактов на импорт.

ВИДЕО ДНЯ

Ми-17В5 производится в Казани, городе на юго-западе России, этой вертолет, используемый Индией.

Предыстория: 

  • Индия планирует дополнительно увеличить поставки в Россию еще на 2 млрд долл., чтобы перекрыть поставки продукции, запрещенной к экспорту в РФ международными санкциями.

Темы: ИндияРосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
Индия
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
FT: Китай будет подталкивать БРИКС стать геополитическим соперником G7
Apple начинает производство iPhone 15 в Индии
Последние новости
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
Все новости...
Реклама: