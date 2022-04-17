Индия передумала покупать вертолеты в РФ: будут производить сами

В Индии решили отменить планы по закупке 48 вертолетов Ми-17 V5 в России, чтобы поддержать инициативу правительства "сделай в Индии".

Источник: India Today

Детали: Отмечается, что, стремясь поддержать инициативу правительственную "Сделай в Индии", вооруженные силы этой страны решили отменить планы по закупке еще 48 вертолетов Ми-17 V5 в России.

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Высокопоставленные источники в правительстве Индии сообщили, что решение об отмене тендера на 48 вертолетов было принято задолго до начала вторжения России в Украину и не имеет ничего общего с войной, которую начала РФ.

Прямая речь: "Тендер на 48 вертолетов Ми-17В5 был отозван в связи с стремлением к собственному производству. Теперь Индийские воздушные силы будут поддерживать местную вертолетную программу".

По словам источников, Индия активно работает над национализацией оборонного сектора и в недавнем прошлом приостановила или отменила большое количество контрактов на импорт.

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Ми-17В5 производится в Казани, городе на юго-западе России, этой вертолет, используемый Индией.

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