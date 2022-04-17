Зеленський вимагає нових санкцій за "рубльову окупацію" півдня України

Президент Володимир Зеленський закликає партнерів до повного охоплення санкціями банківської та фінансової системи Росії через її дії у Херсонській та Запорізькій областях України.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Демократичний світ повинен відреагувати і на те, що окупанти роблять на півдні нашої держави, в Херсонській та Запорізькій областях.

Там будують катівні, викрадають представників місцевої влади та усіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують вчителів, крадуть гроші, направлені на виплату пенсій, блокують та крадуть гуманітарну допомогу, доводять людей до голоду.

Окупанти ще й намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих "ДНР" і "ЛНР", переводять цю територію у рубльову зону і підпорядковують адміністративній машині Росії.

Все це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового потужного санкційного пакету. Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини".

Деталі: Зеленський звернувся до мешканців півдня, які боряться проти російської окупації: "Саботуйте розпорядження окупантів, не співпрацюйте з ними, протестуйте. Треба протриматися, щоб Росії не вдалося спотворити життя ще в інших містах України, як у Донецьку та Луганську".

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Він зазначив, що кожен прояв боротьби ускладнює окупантам реалізацію їхнього завдання.