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Зеленский требует новых санкций за "рублевую оккупацию" юга Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 23:36
Зеленский требует новых санкций за рублевую оккупацию юга Украины
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров к полному охвату санкциями банковской и финансовой системы России из-за ее действий в Херсонской и Запорожской областях Украины.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге нашего государства, в Херсонской и Запорожской областях.

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Там строят пыточные, похищают представителей местных властей и всех, кого считают заметными для местных общин. Шантажируют учителей, воруют деньги, направленные на выплату пенсий, блокируют и воруют гуманитарную помощь, доводят людей до голода.

Оккупанты еще пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР", переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине России.

Все это требует большей скорости западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета. Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой системы. Потому что они – часть оккупационной машины".

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Детали: Зеленский обратился к жителям юга, которые борются против российской оккупации: "Саботируйте распоряжения оккупантов, не сотрудничайте с ними, протестуйте. Надо продержаться, чтобы России не удалось изуродовать жизнь еще в других городах Украины, как в Донецке и Луганске".

Он отметил, что каждое проявление борьбы усложняет оккупантам реализацию их задачи.

Темы: ЗеленскийсанкцииХерсонская областьЗапорожская область
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