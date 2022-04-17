"Верба б'є": Протиповітряна оборона знищила літак і 3 вертольоти ворога

За добу Вербної неділі 17 квітня Протиповітряна оборона України знищила 5 цілей російського окупанта: літак, три гелікоптери і безпілотник.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "Християнський світ нині святкує Великдень – одне із найважливіших релігійних свят.

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А російські окупанти продовжують бомбити, обстрілювати із ракет та артилерії мирні українські міста, несучи горе, смерть та розруху.

Передусім ці військові злочини відбуваються на частково контрольованих ворогом територіях. Йдеться про Схід та Південь України, де рашисти окопалися й суттєво наростили свої засоби ППО.

Втім воїни Збройних cил України й там завдають суттєвих втрат окупантам і на землі, і в повітрі".

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Деталі: За добу 17 квітня підрозділи ППО Повітряних сил та Сухопутних військ знищено п’ять повітряних цілей:

1 літак (винищувач типу "Су");

3 вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52);

1 БпЛА ОТР (Орлан-10).

Наголошується, що винищувачі Повітряних сил продовжують патрулювати повітряний простір та здійснювати авіаційне прикриття військ, а ударна авіація – завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупаційних військ.