Противовоздушная оборона Украины уничтожила самолет и 3 вертолета врага

За сутки Вербного воскресенья 17 апреля Противовоздушная оборона Украины уничтожила 5 целей российского оккупанта: самолет, три вертолета и беспилотник.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "Христианский мир ныне празднует Пасху – один из важнейших религиозных праздников. А российские оккупанты продолжают бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии мирные украинские города, неся горе, смерть и разруху.

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Прежде всего, эти военные преступления совершаются на частично контролируемых врагом территориях. Речь идет о востоке и юге Украины, где решисты окопались и существенно нарастили свои средства ПВО.

Впрочем, воины Вооруженных сил Украины и там наносят существенные потери оккупантам и на земле, и в воздухе".

Детали: За сутки 17 апреля подразделениями ПВО Воздушных сил и Сухопутных войск уничтожено пять воздушных целей

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1 самолет (истребитель типа "Су");

3 вертолета (два Ми-24 и один Ка-52);

1 БПЛА ОТР (Орлан-10).

Отмечается, что истребители Воздушных сил продолжают патрулировать воздушное пространство и осуществлять авиационное прикрытие войск, а ударная авиация – наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск.