Пропаганда у вишах РФ: лекції про "бандерівців" замість геоботаніки, Z на фасадах

У російських вузах проводять пропагандистські лекції на виправдання війни з Україною, часто замість звичайних пар, і рекомендують розміщувати на сайтах вузів, фасадах та в аудиторіях символ Z.

Джерело: розслідування "Медузи" та "7×7"

Деталі: Близьке до адміністрації президента РФ джерело повідомило "Медузі", що у внутрішньополітичному блоці АП "дуже рекомендують" розміщувати на сайтах вузів, фасадах та аудиторіях символ Z, а також проводити тематичні флешмоби.

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Джерело пояснює, що тепер усі ці атрибути стали "чи не обов'язковою вимогою" для федеральних вишів.

Через три дні після початку війни, 28 лютого, до російських шкіл надійшли перші агітаційні матеріали. У них фактично було викладено офіційну позицію Кремля щодо проведення війни проти України (так званої "спецоперації"). Матеріали переказували основні тези звернення Володимира Путіна та містили його прямі цитати.

4 березня Союз ректорів випустив звернення із закликом підтримати російську армію та президента, "який прийняв, можливо, найскладніше у своєму житті, вистраждане, але необхідне рішення". До союзу входять ректори всіх основних університетів у всіх федеральних округах Росії, його голова – ректор МДУ Віктор Садовничий. Під зверненням стоять підписи понад 260 керівників вишів (загалом у союзі близько 700 ректорів).

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Приблизно в той же час до університетів надійшло звернення Міністерства освіти до керівників вишів із пропозицією провести для студентів лекції про "боротьбу з фейками" та лекції з історії Росії.

Деякі викладачі — наприклад, Томського державного та Політехнічного університетів — не погоджувалися читати лекції за методичками, пояснюючи відмову якістю матеріалу та пропагандою в ньому. Проте лекції все одно відбулися: викладач історії Томського політехнічного університету розповідав учням про "антиросійський шлях" України. Лекція про фейки включала рекомендації з "верифікації інформації". Для перевірки автори методички пропонували використовувати матеріали державних ЗМІ та сайт Міноборони РФ, які славляться величезною кількістю фейків щодо України.

Пропагандистські лекції у російських вишах часто проходять замість звичайних пар, а деякі — за особистою ініціативою викладачів — просто під час пар.

За словами одного зі студентів, з початку війни у ​​них пройшло вже три тематичні лекції: дві – з "історії нацизму" та одна – про "боротьбу з фейками". Іноді лекції "про нацизм" у вузах проходили під час інших пар.

"Бандерівці нікуди не втекли. Виховалося третє покоління [нацистів]. Вони ж, всі ці нацисти, поїхали до Аргентини, Канади, США і тепер прийшли і відриваються. Чим ця справа закінчиться — ми припускаємо. Наше щастя, що у нас є "Кинджали" та інша високоточна зброя", — розповідала студентам ЯДПУ кандидат біологічних наук та викладач екології Наталія Іванова. За словами учнів, темою лекції Іванової того дня мала стати геоботаніка.

Крім Ярославля та Йошкар-Оли, заняття про "фейки" та "історію" також проводилися в Підмосков'ї, Москві, Санкт-Петербурзі (в основному в педагогічних вузах) та регіональних університетах: Армавірському педуніверситеті, Курганському, Саратовському та інших.

Загальне ставлення до війни серед студентів та викладачів одного з найбільш ідеологічно "правильних" вузів — МГИМО (Московский Государственный Институт Международных Отношений), де готують майбутніх державних службовців та дипломатів, описати складно. Чотири студенти вишу з різних курсів у розмові з "Медузою" стверджують, що найактивніше війну проти України підтримують студенти факультету міжнародних відносин, на яких навчаються майбутні співробітники МЗС.

На початку квітня в телеграмі запустився анонімний канал "Подхохлята МГИМО", де публікували скріни антивоєнних коментарів студентів та викладачів. Один із таких скрінів супроводжувався підписом: "Ось вони, горді обличчя мимовільного ліберал-нацизму".

Пізніше всі старі пости з каналу було видалено, а сам канал перейменований. Тепер він носить назву "Подхохлята России" і дописує після повідомлень, що не має нічого спільного з адміністрацією або співробітниками МГИМО.

Також "Медуза" повідомляє, що деякі викладачі, які виїхали з Росії через війну, зіткнулися з відмовою у продовженні контрактів на дистанційне викладання.