Пропаганда у вишах РФ: лекції про "бандерівців" замість геоботаніки, Z на фасадах

У російських вузах проводять пропагандистські лекції на виправдання війни з Україною, часто замість звичайних пар, і рекомендують розміщувати на сайтах вузів, фасадах та в аудиторіях символ Z.

Джерело: розслідування "Медузи" та "7×7"

Деталі: Близьке до адміністрації президента РФ джерело повідомило "Медузі", що у внутрішньополітичному блоці АП "дуже рекомендують" розміщувати на сайтах вузів, фасадах та аудиторіях символ Z, а також проводити тематичні флешмоби.

Джерело пояснює, що тепер усі ці атрибути стали "чи не обов'язковою вимогою" для федеральних вишів.

Через три дні після початку війни, 28 лютого, до російських шкіл надійшли перші агітаційні матеріали. У них фактично було викладено офіційну позицію Кремля щодо проведення війни проти України (так званої "спецоперації"). Матеріали переказували основні тези звернення Володимира Путіна та містили його прямі цитати.

4 березня Союз ректорів випустив звернення із закликом підтримати російську армію та президента, "який прийняв, можливо, найскладніше у своєму житті, вистраждане, але необхідне рішення". До союзу входять ректори всіх основних університетів у всіх федеральних округах Росії, його голова – ректор МДУ Віктор Садовничий. Під зверненням стоять підписи понад 260 керівників вишів (загалом у союзі близько 700 ректорів).

Приблизно в той же час до університетів надійшло звернення Міністерства освіти до керівників вишів із пропозицією провести для студентів лекції про "боротьбу з фейками" та лекції з історії Росії.

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Деякі викладачі — наприклад, Томського державного та Політехнічного університетів — не погоджувалися читати лекції за методичками, пояснюючи відмову якістю матеріалу та пропагандою в ньому. Проте лекції все одно відбулися: викладач історії Томського політехнічного університету розповідав учням про "антиросійський шлях" України. Лекція про фейки включала рекомендації з "верифікації інформації". Для перевірки автори методички пропонували використовувати матеріали державних ЗМІ та сайт Міноборони РФ, які славляться величезною кількістю фейків щодо України.

Пропагандистські лекції у російських вишах часто проходять замість звичайних пар, а деякі — за особистою ініціативою викладачів — просто під час пар.

За словами одного зі студентів, з початку війни у ​​них пройшло вже три тематичні лекції: дві – з "історії нацизму" та одна – про "боротьбу з фейками". Іноді лекції "про нацизм" у вузах проходили під час інших пар.

"Бандерівці нікуди не втекли. Виховалося третє покоління [нацистів]. Вони ж, всі ці нацисти, поїхали до Аргентини, Канади, США і тепер прийшли і відриваються. Чим ця справа закінчиться — ми припускаємо. Наше щастя, що у нас є "Кинджали" та інша високоточна зброя", — розповідала студентам ЯДПУ кандидат біологічних наук та викладач екології Наталія Іванова. За словами учнів, темою лекції Іванової того дня мала стати геоботаніка.

Крім Ярославля та Йошкар-Оли, заняття про "фейки" та "історію" також проводилися в Підмосков'ї, Москві, Санкт-Петербурзі (в основному в педагогічних вузах) та регіональних університетах: Армавірському педуніверситеті, Курганському, Саратовському та інших.

Загальне ставлення до війни серед студентів та викладачів одного з найбільш ідеологічно "правильних" вузів — МГИМО (Московский Государственный Институт Международных Отношений), де готують майбутніх державних службовців та дипломатів, описати складно. Чотири студенти вишу з різних курсів у розмові з "Медузою" стверджують, що найактивніше війну проти України підтримують студенти факультету міжнародних відносин, на яких навчаються майбутні співробітники МЗС.

На початку квітня в телеграмі запустився анонімний канал "Подхохлята МГИМО", де публікували скріни антивоєнних коментарів студентів та викладачів. Один із таких скрінів супроводжувався підписом: "Ось вони, горді обличчя мимовільного ліберал-нацизму".

Пізніше всі старі пости з каналу було видалено, а сам канал перейменований. Тепер він носить назву "Подхохлята России" і дописує після повідомлень, що не має нічого спільного з адміністрацією або співробітниками МГИМО.

Також "Медуза" повідомляє, що деякі викладачі, які виїхали з Росії через війну, зіткнулися з відмовою у продовженні контрактів на дистанційне викладання.