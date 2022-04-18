Пропаганда в вузах РФ: лекции о "бандеровцах" вместо геоботаники, Z на фасадах

В российских вузах проводят пропагандистские лекции в оправдание войны с Украиной, часто вместо обычных пар, и настоятельно рекомендуют размещать на сайтах вузов, фасадах и в аудиториях символ Z.

Источник: расследование "Медузы" и "7×7"

Детали: Близкий к администрации президента источник сообщил "Медузе", что во внутриполитическом блоке АП "очень рекомендуют" размещать на сайтах вузов, фасадах и в аудиториях символ Z, а также проводить тематические флешмобы.

Источник поясняет, что теперь все эти атрибуты стали "чуть ли не обязательным требованием" для федеральных вузов.

Через три дня после начала войны, 28 февраля, в российские школы поступили первые агитационные материалы. В них фактически была изложена официальная позиция Кремля о проведении войны против Украины (так называемой "спецоперации"). Материалы пересказывали основные тезисы обращения Владимира Путина и содержали его прямые цитаты.

4 марта Союз ректоров выпустил обращение с призывом поддержать российскую армию и президента, "который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение". В союз входят ректоры всех основных университетов во всех федеральных округах России, его председатель — ректор МГУ Виктор Садовничий. Под обращением стоят подписи более 260 руководителей вузов (всего в союзе около 700 ректоров).

Примерно в то же время в университеты поступило обращение Министерства образования к руководителям вузов с предложением провести для студентов лекции о "борьбе с фейками" и лекции по истории России.

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Некоторые преподаватели — например, Томского государственного и Политехнического университетов — не соглашались читать лекции по методичкам, объясняя отказ качеством материала и пропагандой в нем. Однако лекции все равно состоялись: преподаватель истории Томского политехнического университета рассказывал учащимся об "антироссийском пути" Украины. Лекция про фейки включала рекомендации по "верификации информации". Для проверки авторы методички предлагали использовать материалы государственных СМИ и сайт Минобороны РФ, которые славятся огромным количеством фейков об Украине.

Пропагандистские лекции в российских вузах часто проходят вместо обычных пар, а некоторые — по личной инициативе преподавателей — прямо во время.

По словам студента, попросившего сохранить анонимность, с начала войны у них прошло уже три тематические лекции: две — по истории нацизма и одна — про "борьбу с фейками".

Иногда лекции "о нацизме" в вузах случались прямо во время других пар.

"Бандеровцы никуда не ушли. Воспиталось третье поколение [нацистов]. Они же, все эти нацисты, уехали в Аргентину, Канаду, США и теперь пришли и отрываются. Чем все это дело закончится — мы предполагаем. Наше счастье, что у нас есть "Кинжалы" и другое высокоточное оружие", — рассказывала студентам ЯГПУ кандидат биологических наук и преподаватель экологии Наталья Иванова. По словам учащихся, темой лекции Ивановой в тот день должна была стать геоботаника.

Кроме Ярославля и Йошкар-Олы, занятия о "фейках" и "истории" также проводились в Подмосковье, Москве, Санкт-Петербурге (в основном в педагогических вузах) и региональных университетах: Армавирском педуниверситете, Курганском, Саратовском и других.

Общее отношение к войне среди студентов и преподавателей одного из самых идеологически "правильных" вузов — МГИМО, где готовят будущих государственных служащих и дипломатов, описать сложно. Четыре студента вуза с разных курсов в разговоре с "Медузой" утверждают, что активнее всего войну против Украины поддерживают студенты факультета международных отношений, на котором учатся будущие сотрудники МИДа.

В начале апреля в телеграме запустился анонимный канал "Подхохлята МГИМО", где публиковали скрины антивоенных комментариев студентов и преподавателей. Один из таких скринов сопровождался подписью: "Вот они, гордые лица мгимошного либерал-нацизма".

Позже все старые посты из канала были удалены, а сам канал переименован. Теперь он носит название "Подхохлята России" и дописывает после сообщений, что не имеет ничего общего с администрацией или сотрудниками МГИМО.

Также "Медуза" сообщает, что некоторые преподаватели, уехавшие из России из-за войны, столкнулись с отказом в продлении контрактов на дистанционное преподавание.