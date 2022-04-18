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Маріуполь: На "Азовсталі" ховаються цивільні без води і їжі

Анастасія КалатурПонеділок, 18 квітня 2022, 00:49

На території заводу "Азовсталь" в Маріуполі ховаються цивільні, зокрема жінки і діти.

Джерело: начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін повідомив у коментарі Маріупольському телебаченню, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков, "Укрінформ"

Пряма мова Вершиніна: "На території заводу "Азовсталь" дійсно знаходиться велика кількість цивільних: зокрема жінки, діти, люди похилого віку, немовлята".  

Дослівно Аваков: "Там, на "Азовсталі", у бункерах багато людей – жінок, людей похилого віку, дітей. У жахливих умовах, без ліків, їжі та води".

Деталі: Зазначається, що ці люди ховалися від обстрілів у сховищах заводу.

Щоб замести сліди своїх злочинів, росіяни використовують мирне населення, що залишилося у Маріуполі для розкопки завалів, збору трупів, створення братських могил.  Люди "працюють" за їжу.

На праву ногу і на ліву руку росіяни змушують цивільних одягати білу пов’язку, як у військових РФ та так званої "ДНР". Так вони виводять місцеве населення до рангу комбатантів і спеціально відправляють на вогневі точки, де люди можуть загинути.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі в Маріуполі лишається близько 100 тисяч цивільних.

Теми: Маріуполь
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