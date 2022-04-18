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Мариуполь: На "Азовстали" прячутся гражданские без воды и еды

Анастасия КалатурПонедельник, 18 апреля 2022, 00:49

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе прячутся гражданские, в том числе женщины и дети.

Источник: начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сообщил в комментарии Мариупольскому телевидению, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, "Укринформ"

Прямая речь Вершинина: "На территории завода "Азовсталь" действительно находится большое количество гражданских: в том числе женщины, дети, старики, грудные дети".

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Дословно Аваков: "Там, на "Азовстали", в бункерах много людей - женщин, пожилых людей, детей. В ужасных условиях, без лекарств, пищи и воды".

Детали: Отмечается, что эти люди прятались от обстрелов в убежищах завода.

Чтобы замести следы своих преступлений, россияне используют мирное население, оставшееся в Мариуполе, для раскопки завалов, сбора трупов, создания братских могил. Люди "работают" за еду.

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На правую ногу и на левую руку россияне заставляют гражданских одевать белую повязку, как у военных РФ и так называемой "ДНР". Так они выводят местное население в ранг комбатантов и специально отправляют на огневые точки, где люди могут погибнуть.

В настоящее время в Мариуполе остается около 100 тысяч гражданских.

Темы: Мариуполь
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