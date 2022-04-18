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На Луганщині людей закликають евакуюватися, поки є шанс: Цей тиждень може багато вирішити

Альона Мазуренко Понеділок, 18 квітня 2022, 01:21
На Луганщині людей закликають евакуюватися, поки є шанс: Цей тиждень може багато вирішити
фото: ФБ Гайдая

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав жителів області евакуюватися, доки не пізно. Він попросив українців відповідальніше ставитися до свого життя і покинути територію, де ведуться бої.

Джерело: Facebook-сторінка Гайдая

Пряма мова: "Наступний тиждень може бути важким. Може бути останнім, коли ми ще маємо шанс вас врятувати.

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Наступ. Як це станеться? Напевно, по-фашистськи, традиційно, зранку, коли ви відкриєте очі у бомбосховищі від жахливого гуркоту...

Пустий евакуаційний автобус - це зневага до життя поліцейського, рятувальника, волонтера та багатьох інших. Прийміть це рішення. Цей тиждень може багато вирішити".

Деталі: Гайдай зазначає, що від місцевих жителів і їхнього рішення про евакуацію залежить як швидко українські захисники впораються з російською навалою: "Залишитися живими - єдине, що від вас вимагається".

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Він повідомив, що 17 квітня росіяни обстріляли Золоте, де влучили у багатоповерхівку: двоє загиблих, четверо поранено.

У неділю "гуманітарні коридори" не погодили, проте із Лисичанська та Сєвєродонецька змогли вивезти 33 людини. 18 квітня запланована евакуація.

Глава ОВА нагадав про нове кладовище у Сєвєродонецьку, яке більшає щодня та розповів про українців у Лисичанську, які відмовляються евакуюватися, попри те, що у їхній двір прилетіла "Точка-У".

Пряма мова: "Шок від нашого спілкування в Лисичанську. Двір, в який прилетіла "Точка-У", побачене важко забути. "Пересидимо".

Що пересидимо? Килимове бомбардування? Діти зможуть впоратися психологічно з тим, що зможуть побачити? Це впертість?"

Гайдай вважає таку позицію безвідповідальною і порівнює ситуацію у Рубіжному, Попасній та Гірській громаді із Маріуполем.

Теми: евакуаціяЛуганська областьокупаціявійна
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