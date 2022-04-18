На Луганщине людей призывают эвакуироваться, пока есть шанс: Эта неделя может многое решить

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться, пока не поздно. Он просит украинцев более ответственно относиться к своей жизни и покинуть территорию, где ведутся бои.

Источник: Facebook-страница Гайдая

Прямая речь: "Следующая неделя может быть тяжелой. Может быть последней, когда у нас еще есть шанс вас спасти.

Наступление. Как это случится? Наверное, по-фашистски, традиционно, с утра, когда вы откроете глаза в бомбоубежище от ужасного грохота...

Пустой эвакуационный автобус – это пренебрежение к жизни полицейского, спасателя, волонтера и многих других. Примите это решение. Эта неделя может многое решить".

Детали: Гайдай отмечает, что от местных жителей и их решения об эвакуации зависит, как быстро украинские защитники справятся с российским нашествием: "Остаться в живых - единственное, что от вас требуется".

Он сообщил, что 17 апреля россияне обстреляли Золотое, где попали в многоэтажку: двое погибших, четверо ранены.

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В воскресенье "гуманитарные коридоры" не согласовали, однако из Лисичанска и Северодонецка смогли вывезти 33 человека. 18 апреля запланирована эвакуация.

Глава ОВА напомнил о новом кладбище в Северодонецке, которое ежедневно увеличивается и рассказал об украинцах в Лисичанске, которые отказываются эвакуироваться, несмотря на то, что в их двор прилетела "Точка-У".

Прямая речь: "Шок от нашего общения в Лисичанске. Двор, в который прилетела "Точка-У", увиденное трудно забыть. "Переседим".

Что пересидим? Ковровую бомбардировку? Дети могут справиться психологически с тем, что смогут увидеть? Это упрямство?"

Гайдай считает такую ​​позицию безответственной и сравнивает ситуацию в Рубежном, Попасной и Горном сообществе с Мариуполем.