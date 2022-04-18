УЗ: Для в'їзду в ЄС треба мати закордонний паспорт

Для перетину кордону з країнами ЄС необхідно мати закордонний паспорт.

Джерело: УЗ

Деталі: Винятки можливі на розсуд прикордонників за умови наявності інших документів, що посвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого прямує пасажир.

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Як зазначається, УЗ не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України і очікує "від колег більш чітких пояснень щодо недопуску біженців без закордонних паспортів".



Дослівно: "Сьогодні вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь.



Закликаємо колег по держсектору до згуртованості й чіткої комунікації у всьому, що стосується порятунку українців.



Пасажирів просимо уважно ставитися до змін у правилах перетину кордону та адресувати уточнюючі питання ДПСУ".