УЗ: Для въезда в ЕС нужно иметь загранпаспорт
Для пересечения границы со странами ЕС необходимо иметь загранпаспорт.
Источник: УЗ
Детали: Исключения возможны по усмотрению пограничников при наличии других документов, удостоверяющих личность, и наличии боевых действий в регионе, из которого следует пассажир.
Как отмечается, УЗ не получала от ГПСУ предупреждений об изменениях в правилах пересечения границы гражданами Украины и ожидает от коллег более четких объяснений относительно недопуска беженцев без загранпаспортов.
Дословно: "Сегодня уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе. Считаем это недопустимым без прозрачного информирования пассажиров и перевозчика заранее.
Призываем коллег по госсектору к сплоченности и четкой коммуникации по всему, что касается спасения украинцев.
Пассажиров просим внимательно относиться к изменениям в правилах пересечения границы и адресовать уточняющие вопросы ГПСУ".