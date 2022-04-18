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УЗ: Для въезда в ЕС нужно иметь загранпаспорт

Анастасия КалатурПонедельник, 18 апреля 2022, 03:45

Для пересечения границы со странами ЕС необходимо иметь загранпаспорт.

Источник: УЗ

Детали: Исключения возможны по усмотрению пограничников при наличии других документов, удостоверяющих личность, и наличии боевых действий в регионе, из которого следует пассажир.

Как отмечается, УЗ не получала от ГПСУ предупреждений об изменениях в правилах пересечения границы гражданами Украины и ожидает от коллег более четких объяснений относительно недопуска беженцев без загранпаспортов.

Дословно: "Сегодня уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе. Считаем это недопустимым без прозрачного информирования пассажиров и перевозчика заранее.

Призываем коллег по госсектору к сплоченности и четкой коммуникации по всему, что касается спасения украинцев.

Пассажиров просим внимательно относиться к изменениям в правилах пересечения границы и адресовать уточняющие вопросы ГПСУ".

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Темы: ЕСУкрзализныцяграница
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