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У Німеччині відкрили понад 140 справ за схвалення війни Росії проти України

Олена РощінаПонеділок, 18 квітня 2022, 07:26

Поліція та прокуратура кількох регіонів Німеччини розслідують понад 140 справ про схвалення війни Російської Федерації проти України. 

Джерело: DW з посиланням на групу видань Redaktionsnetzwerks Deutschland

Деталі: Більшість відкритих справ стосується використання літери "Z", що стала символом російського нападу.

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Зображення цієї літери в громадських місцях підпадає під 140 статтю німецького Кримінального кодексу, що передбачає штраф або позбавлення волі до 3-х років для тих, хто "заохочує чи іншим чином схвалює публічно, на зборах або шляхом розповсюдження письмових матеріалів" протиправні дії.

У землі Саксонія-Ангальт заведено 19 справ за цією статтею через букву "Z", у Гамбурзі – 17, із них 16 теж стосуються цього символу. У густонаселеній землі Північна Рейн-Вестфалія відкрито 37 справ через схвалення російської агресії проти України, 22 з них також пов'язані з демонстрацією "Z". 

Деякі регіони, приміром, Баварія, такої статистики щодо виправдання нападу Росії на Україну не ведуть, але запевняють, що вживають заходів проти тих, хто підозрюється у цих злочинах.

ВІДЕО ДНЯ

З початку російської війни в Україні у низці міст Німеччини прокотилася хвиля проросійських акцій, учасники яких вийшли на вулиці з прапорами РФ та Радянського Союзу. 

У більшості випадків учасникам проросійських акцій опонували інколи навіть численніші проукраїнські виступи та акції. 

Теми: НімеччинавійнаРосіяУкраїна
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