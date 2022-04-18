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В Германии открыли более 140 дел за одобрение войны России против Украины

Елена РощинаПонедельник, 18 апреля 2022, 07:26

Полиция и прокуратура ряда регионов Германии расследуют более 140 дел об одобрении войны Российской Федерации против Украины.

Источник: DW со ссылкой на группу изданий Redaktionsnetzwerks Deutschland

Детали: Большинство открытых дел касается использования буквы "Z", ставшей символом российского нападения.

Изображение этой буквы в общественных местах подпадает под статью немецкого Уголовного кодекса, предусматривающую штраф или лишение свободы до 3-х лет для тех, кто "поощряет или иным образом одобряет публично, на собрании или путем распространения письменных материалов" противоправные действия.

В земле Саксония-Ангальт заведено 19 дел по этой статье из-за буквы "Z", в Гамбурге – 17, из них 16 тоже касаются этого символа. В густонаселенной земле Северная Рейн-Вестфалия возбуждено 37 дел из-за одобрения российской агрессии против Украины, 22 из них также связаны с демонстрацией "Z".

Некоторые регионы, например, Бавария, такой статистики по поводу оправдания нападения России на Украину не ведут, но уверяют, что принимают меры против подозреваемых в этих преступлениях.

С начала российской войны в Украине в ряде городов Германии прокатилась волна пророссийских акций, участники которых вышли на улицы с флагами РФ и Советского Союза.

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В большинстве случаев участникам пророссийских акций оппонировали порой даже более многочисленные проукраинские выступления и акции.

Темы: ГерманиявойнаРосcияУкраина
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