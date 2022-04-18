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Луганщина: Через обстріли росіян двоє людей загинули, горить спорткомплекс "Олімп"

Анастасія КалатурПонеділок, 18 квітня 2022, 07:48

Росіяни обстріляли Золоте - щонайменше двоє вбитих та четверо постраждалих.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Деталі: Крім того, росіяни вдарили по нещодавно відбудованому спорткомплексу "Олімп", де зазвичай тренувалися представники олімпійської збірної України, в Кремінній – площа займання 2400 кв. м. Рятувальники намагаються локалізувати полум’я. Поряд ліс.

Артилерійські обстріли Кремінної тривали упродовж 17 квітня та вночі стали частішими та потужнішими. Загорілися сім житлових будинків, господарчі споруди, лісова підстилка.

Постраждали житлові масиви й в Рубіжному – з-під завалів трьох будинків евакуйовані семеро місцевих жителів, двох травмованих доставили до лікарні в Сєвєродонецьку.

Крім того, ще декілька будинків пошкоджено в Золотому.

Два будинки загорілися в Комишувасі Попаснянської територіальної громади.

Загалом по області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.

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Теми: Луганська областьвійна
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