Луганщина: Через обстріли росіян двоє людей загинули, горить спорткомплекс "Олімп"

Росіяни обстріляли Золоте - щонайменше двоє вбитих та четверо постраждалих.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Деталі: Крім того, росіяни вдарили по нещодавно відбудованому спорткомплексу "Олімп", де зазвичай тренувалися представники олімпійської збірної України, в Кремінній – площа займання 2400 кв. м. Рятувальники намагаються локалізувати полум’я. Поряд ліс.

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Артилерійські обстріли Кремінної тривали упродовж 17 квітня та вночі стали частішими та потужнішими. Загорілися сім житлових будинків, господарчі споруди, лісова підстилка.



Постраждали житлові масиви й в Рубіжному – з-під завалів трьох будинків евакуйовані семеро місцевих жителів, двох травмованих доставили до лікарні в Сєвєродонецьку.

Крім того, ще декілька будинків пошкоджено в Золотому.

Два будинки загорілися в Комишувасі Попаснянської територіальної громади.

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Загалом по області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.