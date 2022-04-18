Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Луганщина: Через обстріли росіян двоє людей загинули, горить спорткомплекс "Олімп"

Анастасія КалатурПонеділок, 18 квітня 2022, 07:48

Росіяни обстріляли Золоте - щонайменше двоє вбитих та четверо постраждалих.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Деталі: Крім того, росіяни вдарили по нещодавно відбудованому спорткомплексу "Олімп", де зазвичай тренувалися представники олімпійської збірної України, в Кремінній – площа займання 2400 кв. м. Рятувальники намагаються локалізувати полум’я. Поряд ліс.

Реклама:

Артилерійські обстріли Кремінної тривали упродовж 17 квітня та вночі стали частішими та потужнішими. Загорілися сім житлових будинків, господарчі споруди, лісова підстилка.

Постраждали житлові масиви й в Рубіжному – з-під завалів трьох будинків евакуйовані семеро місцевих жителів, двох травмованих доставили до лікарні в Сєвєродонецьку.

Крім того, ще декілька будинків пошкоджено в Золотому.

Два будинки загорілися в Комишувасі Попаснянської територіальної громади.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом по області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.

Теми: Луганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Луганська область
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
Усі новини...
Реклама: