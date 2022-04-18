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Луганщина: Из-за обстрелов россиян два человека погибли, горит спорткомплекс "Олимп"

Анастасия КалатурПонедельник, 18 апреля 2022, 07:48

Россияне обстреляли Золотое - по меньшей мере, двое убитых и четверо пострадавших.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Детали: Кроме того, россияне ударили по недавно отстроенному спорткомплексу "Олимп", где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины, в Кременной – площадь возгорания 2400 кв. м. Спасатели пытаются локализовать пламя. Рядом лес.

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Артиллерийские обстрелы Кременной продолжались 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. Загорелись семь жилых домов, хозяйственные постройки, лесная подстилка.

Пострадали жилые массивы и в Рубежном – из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двоих травмированных доставили в больницу в Северодонецке.

Кроме того, еще несколько домов повреждены в Золотом.

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Два дома загорелись в Камышевахе Попаснянской территориальной общины.

В целом по области вспыхнули не менее 15 жилых домов.

Темы: Луганская областьвойна
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