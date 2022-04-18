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Cотні фур з РФ і Білорусі ймовірно не встигли виїхати з ЄС - ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 18 квітня 2022, 08:21

Сотні фур з Росії та Білорусі ймовірно не встигли виїхати з території Європейського Союзу до крайнього терміну 16 квітня

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

В останні години перед дедлайном черга на польсько-білоруському кордоні розтяглася на 80 кілометрів, деякі водії сказали, що очікують понад 30 годин і що встигнути виїхати до настання 16 квітня немає шансів.

 
Зйомка з повітря, Reuters

У суботу, за інформацією кореспондента BBC у Варшаві, на двох пунктах пропуску очікували від 200 до 400 фур, орієнтовний час очікування скоротився до 12 годин.

Припускають, що ще тисячі інших фур з Росії та Білорусі досі знаходяться на території ЄС. Достеменно невідомо, що їх чекає. 

Представник однієї з транспортних асоціацій Польщі висловив стурбованість, що якщо у Євросоюзі вирішать конфіскувати ці вантажівки, це може призвести до дзеркального кроку з боку РФ та Білорусі. 

Нагадаємо, ЄС останнім пакетом санкцій заборонив роботу на території країн-членів вантажних перевізників з Росії і Білорусі, крім винятків для транспортування деяких товарів.

ВІДЕО ДНЯ

Білорусь з 15 квітня заборонила в'їзд усіх автотранспортних засобів, зареєстрованих у ЄС.

Теми: РосіяБілорусьЄСтранспорт
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