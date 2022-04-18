Cотни фур из РФ и Беларуси вероятно не успели выехать из ЕС - СМИ

Сотни фур из России и Беларуси, вероятно, не успели выехать с территории Европейского Союза до крайнего срока 16 апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

В последние часы перед дедлайном очередь на польско-белорусской границе растянулась на 80 километров, некоторые водители сказали, что ожидают более 30 часов и что успеть уехать до наступления 16 апреля нет шансов.

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В субботу, по информации корреспондента BBC в Варшаве, на двух пунктах пропуска ожидали от 200 до 400 фур, ориентировочное время ожидания сократилось до 12 часов.

Предполагается, что еще тысячи других фур из России и Беларуси до сих пор находятся на территории ЕС. Доподлинно неизвестно, что их ожидает.

Представитель одной из транспортных ассоциаций Польши выразил обеспокоенность, что если в Евросоюзе будет решено конфисковать эти грузовики, это может привести к зеркальному шагу со стороны РФ и Беларуси.

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Напомним, ЕС последним пакетом санкций запретил работу на территории стран-членов грузовых перевозчиков из России и Беларуси, кроме исключений для транспортировки некоторых товаров.

Беларусь с 15 апреля запретила въезд всех автомобилей, зарегистрированных в ЕС.