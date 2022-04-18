По Дніпропетровщині вдарили ракетами, постраждали два об'єкти – ОВА

Російська армія завдала ракетного удару по Дніпропетровській області, частину ракет українські системи протиповітряної оборони збили, але одна з ракет влучила в інфраструктурний об’єкт – двоє постраждалих.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко станом на ранок 18 квітня

Пряма мова: "Ніч пройшла відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області… Але 60% ракет було збито нашою ППО. Ми нелегка здобич…".

Деталі: Двоє постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об’єкт. Вогонь рятувальники приборкали.



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