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По Днепропетровщине ударили ракетами, пострадали два объекта – ОВА

Елена РощинаПонедельник, 18 апреля 2022, 08:28

Российская армия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области, часть ракет украинские системы противовоздушной обороны сбили, но одна из ракет попала в инфраструктурный объект – двое пострадавших.

Источник: глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко по состоянию на утро 18 апреля

Прямая речь: "Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области… Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО. Мы нелегкая добыча…".

Детали: Двое пострадавших в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели погасили.

В Павлоградском районе людей не зацепило. Но разрушило железнодорожную инфраструктуру.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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