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У Києві змінили графік роботи метро та наземного транспорту

Роман ПетренкоПонеділок, 18 квітня 2022, 09:30

Київський метрополітен з 18 квітня перевозитиме пасажирів із 06:30 до 20:00, наземний транспорт – із 7:00 до 21:00.

Джерело: КМДА

Деталі: Зараз у Києві та Київській області комендантська година триває щоночі із 22:00 до 05:00.

Під час комендантської години заборонено пересування містом. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття.

Рух поїздів здійснюється:

  • червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"
  • синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"
  • зелена лінія: від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".

Без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності" та "Кловська".

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Теми: Київметровійна
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