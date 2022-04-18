У Києві змінили графік роботи метро та наземного транспорту
Понеділок, 18 квітня 2022, 09:30
Київський метрополітен з 18 квітня перевозитиме пасажирів із 06:30 до 20:00, наземний транспорт – із 7:00 до 21:00.
Джерело: КМДА
Деталі: Зараз у Києві та Київській області комендантська година триває щоночі із 22:00 до 05:00.
Під час комендантської години заборонено пересування містом. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття.
Рух поїздів здійснюється:
- червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"
- синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"
- зелена лінія: від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".
Без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності" та "Кловська".
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