В Киеве изменили график работы метро и наземного транспорта
Понедельник, 18 апреля 2022, 09:30
Киевский метрополитен с 18 апреля будет перевозить пассажиров с 06:30 до 20:00, наземный транспорт – с 7:00 до 21:00.
Источник: КГГА
Детали: Сейчас в Киеве и Киевской области комендантский час длится каждую ночь с 22:00 до 05:00.
Во время комендантского часа запрещено передвижение по городу. Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия.
Движение поездов осуществляется:
- красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная"
- синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки"
- зеленая линия: от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".
Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта".
Без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Незалежности" и "Кловская".
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