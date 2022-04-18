В Киеве изменили график работы метро и наземного транспорта

Киевский метрополитен с 18 апреля будет перевозить пассажиров с 06:30 до 20:00, наземный транспорт – с 7:00 до 21:00.

Источник: КГГА

Детали: Сейчас в Киеве и Киевской области комендантский час длится каждую ночь с 22:00 до 05:00.

Во время комендантского часа запрещено передвижение по городу. Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

Движение поездов осуществляется:

красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная"

синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки"

зеленая линия: от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта".

Без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Незалежности" и "Кловская".