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Британська розвідка: Опір Маріуполя створює проблеми для російських сил на усіх напрямках

"Європейська правда"Понеділок, 18 квітня 2022, 14:00
UK Ministry of Defence

Стійкий опір захисників Маріуполя створює проблеми для російських військ на усіх оперативних напрямках.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні британської розвідки на ранок 18 квітня. 

"Російське командування турбується з приводу того, скільки часу потрібно на взяття Маріуполя. Рішучий опір українців став серйозним випробуванням для російських сил і відтягує  на себе особовий склад і озброєння, сповільнюючи наступ РФ в інших місцях", - зазначають у ньому.

Розвідка зауважує, що методи дії Кремля у Маріуполі, з обстрілами цивільної інфраструктури і житлових будівель, повторюють те, що російські військові робили у Сирії та Другій чеченській війні - "попри заяви Міноборони РФ від 24 лютого, що Росія не буде завдавати ударів по містах і цивільному населенню".

У Пентагоні раніше пояснювали, що Росії Маріуполь потрібен через його стратегічне розташування - контроль над містом забезпечив би безперешкодний доступ по суші між Донбасом та Кримом.

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Як повідомлялося, у НАТО вважають, що друга стадія війни в Україні буде зосереджена на сході та півдні, матиме більш широкий фронт і буде більш кривавою.

Теми: МаріупольвійнаРосіяВелика Британія
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