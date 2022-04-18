Британська розвідка: Опір Маріуполя створює проблеми для російських сил на усіх напрямках

Стійкий опір захисників Маріуполя створює проблеми для російських військ на усіх оперативних напрямках.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні британської розвідки на ранок 18 квітня.

"Російське командування турбується з приводу того, скільки часу потрібно на взяття Маріуполя. Рішучий опір українців став серйозним випробуванням для російських сил і відтягує на себе особовий склад і озброєння, сповільнюючи наступ РФ в інших місцях", - зазначають у ньому.

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Розвідка зауважує, що методи дії Кремля у Маріуполі, з обстрілами цивільної інфраструктури і житлових будівель, повторюють те, що російські військові робили у Сирії та Другій чеченській війні - "попри заяви Міноборони РФ від 24 лютого, що Росія не буде завдавати ударів по містах і цивільному населенню".

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/CHl6qjKM89



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SypszixVFL — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 18, 2022

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У Пентагоні раніше пояснювали, що Росії Маріуполь потрібен через його стратегічне розташування - контроль над містом забезпечив би безперешкодний доступ по суші між Донбасом та Кримом.

Як повідомлялося, у НАТО вважають, що друга стадія війни в Україні буде зосереджена на сході та півдні, матиме більш широкий фронт і буде більш кривавою.