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Британська розвідка: Опір Маріуполя створює проблеми для російських сил на усіх напрямках

"Європейська правда"Понеділок, 18 квітня 2022, 14:00
Британська розвідка: Опір Маріуполя створює проблеми для російських сил на усіх напрямках
UK Ministry of Defence

Стійкий опір захисників Маріуполя створює проблеми для російських військ на усіх оперативних напрямках.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні британської розвідки на ранок 18 квітня. 

"Російське командування турбується з приводу того, скільки часу потрібно на взяття Маріуполя. Рішучий опір українців став серйозним випробуванням для російських сил і відтягує  на себе особовий склад і озброєння, сповільнюючи наступ РФ в інших місцях", - зазначають у ньому.

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Розвідка зауважує, що методи дії Кремля у Маріуполі, з обстрілами цивільної інфраструктури і житлових будівель, повторюють те, що російські військові робили у Сирії та Другій чеченській війні - "попри заяви Міноборони РФ від 24 лютого, що Росія не буде завдавати ударів по містах і цивільному населенню".

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У Пентагоні раніше пояснювали, що Росії Маріуполь потрібен через його стратегічне розташування - контроль над містом забезпечив би безперешкодний доступ по суші між Донбасом та Кримом.

Як повідомлялося, у НАТО вважають, що друга стадія війни в Україні буде зосереджена на сході та півдні, матиме більш широкий фронт і буде більш кривавою.

Теми: МаріупольвійнаРосіяВелика Британія
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